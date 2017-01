Matías Almeyda: “Deseo con toda mi alma ser campeón”

(Foto: Gustavo Gómez | VAVEL México)

Matías Almeyda, director técnico de Chivas, declaró que él y su equipo entrenar día con día con el objetivo de siempre ganar, donde el máximo escalón es levantar el título de Liga MX, el cual desea obtener con el club rojiblanco.

“Por ahí es medio complicado que responda por los años de contrato que tengo, el proyecto está en los años que tengo, porque en ese tiempo entra el campeonato, entreno para ganar. No hay nadie que no entrene para no ser campeón, después hay cosas negativas y positivas. No ganarlo puede llamarse fracaso, pero hay que ver qué es fracaso y qué es éxito para un ser humano, porque hay varios caminos para uno y otro. Trabajamos para ser campeón, deseo con toda mi alma ser campeón, Dios quiera. No hay como tal algo, objetivo de unidades, pero queremos entrar primero a la Liguilla que es el objetivo, luego hacer el otro torneo (avanzar de cuartos de final). Queremos entrar cuanto antes para no sufrir tanto, hacer algo como el torneo anterior”.

Pese a que arrancaron el torneo con triunfo, Almeyda sentenció que la alineación titular puede variar ante Rayados, y no saltar el próximo sábado en Monterrey con el mismo once que venció a los Pumas.

“Puede haber cambios, no soy de la idea que un equipo que gana no se toca, depende del funcionamiento, de la semana que hemos tenido porque algún jugador puede estar tocado y no puedes utilizarlo. Todos saben que pueden actuar”.

Matías reconoció que su siguiente rival es de lo más fuertes de la Liga, sin embargo, irá a la Sultana del Norte a proponer y ser protagonistas en busca de un resultado positivo.

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores planteles de la Liga, nosotros con nuestro juego, nuestra manera de ir caminando en los torneos hemos mejorado mucho, ahora hasta ustedes nos ponen como uno de los mejores planteles y son los mismos elementos, pero está bien, tomamos la responsabilidad, buscaremos ser protagonistas, respetamos a todos los rivales y también hemos logrado que nos respeten”.