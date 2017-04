Matías Almeyda: "A Chivas nunca lo den por muerto"

Google Plus

Chivas volvió a recetar una remontada en casa, ahora en Liga MX | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Otra noche mágica en el Estadio Chivas vivió toda la afición Rojiblanca, después que su equipo fuera perdiendo dos por cero al finalizar los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero un inspirado Carlos Fierro encabezó a Chivas para dar un triunfo final por (3-2), motivo por el cual el técnico argentino Matías Almeyda salió en conferencia de prensa a dar las gracias a sus jugadores por brindarse al máximo ante un equipo que luchó tanto como fue el Puebla.

“Ante todo quiero felicitar al grupo de jugadores por la actitud, perseverancia, porque en el primer tiempo fuimos superados por el rival que iba al contragolpe, después se hizo difícil el primer tiempo, pero realmente esto es felicitar al grupo de jugadores, y a Chivas nunca lo den por muerto, Chivas tiene amor propio”, fue uno de esos partidos que quedará en la mente de los futbolistas, afición y el propio Matías Almeyda; porque remontadas de este tipo no son tan comunes y su equipo ya lleva dos en el presente semestre, la primera fue en los cuartos de final de Copa MX ante Bravos de Ciudad Juárez.

Por momento del primer tiempo se vio inoperante al conjunto de Chivas que provocaron una revolución para iniciar los posteriores 45 minutos. Aquí fue donde Orbelín Pineda entró al juego, tras sorprender su suplencia en su primer partido desde que llegó al Rebaño. Esto lo justifica el técnico por un descanso debido al ajetreado camino que habrá en estas dos próximas semanas y así evitar una lesión muscular aún más grave de la fatiga muscular que presentaba.

Sin lugar a duda, el hombre del partido fue Carlos Fierro que tomó la titularidad del equipo desde le juego pasado que disputaron en la casa de Monarcas; así fue cómo Matías calificó su actuación: “Lo de Fierro me pone feliz, de a poco va demostrando, me pone feliz por él, lo tiene bien merecido, no solo por el final, pero sí es una cuestión de vivir el partido, desbordó impresionante, ojalá que lo saquen en todas las revistas. Ellos tienen sentido de pertenencia, es justo que se lleve todos los laureles”, culminando con esto le discurso del Pastor del Rebaño.