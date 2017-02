Efraín Velarde: "Estamos pensando en los tres puntos"

(Efraín Velarde | Foto: Deportivo Toluca FC)

Efraín Velarde sabe que Tigres es un rival complicado y que a pesar de haber sufrido un descalabro frente a Chiapas no se pueden confiar, es por eso que han analizado y trabajado con especial atención a su siguiente encuentro:

“Es nuestro último parámetro, saber la forma en que juega Tigres, si bien es cierto que lo conocemos muy bien con la gran calidad que tienen, sí es el partido que tenemos para analizarlos, también una jornada antes nosotros ya habíamos jugado contra Chiapas y después nos tocó ver ese partido Tigres-Chiapas, y en base a eso tenemos una idea de lo que puede ser Tigres, obviamente en casa es un equipo todavía más fuerte, que intentará hacer mejor las cosas”, expresó.

Velarde sabe que Tigres no llega en su mejor momento, pues no han arrancado el torneo como ellos esperaban, a sabiendas que esto no puede ser excusa y ellos tiene que hacer su partido: “Viene de un periodo corto de pretemporada, donde les ha costado el inicio de torneo pero en cualquier momento van a sacar su máximo potencial, pero es algo que no nos preocupa, tenemos que estar ocupados en nuestro trabajo, en hacer un partido inteligente y venimos pensando en los tres puntos”, subrayó.

El pupilo de Cristante habló sobre André Pierre Gignac, quien a pesar de ser un goleador destacado nunca ha podido anotar a los 'Diablos' haciendo especial énfasis en que esto resulta irrelevante pues ellos saldrán a hacer su partido:

“Son estadísticas y circunstancias que se han presentado, sí es un jugador diferente y tenemos que estar muy atentos, pero no nada más él, creo que trabajan como un gran equipo, en todos los sectores de la cancha tienen un gran potencial y una gran calidad, pero lo mencioné hace un momento, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, tenemos gente importante y trataremos de hacerle un buen partido el día de mañana”, comentó.

Por último Velarde destacó sobre la solvencia del club felino y los jugadores de calidad de los que se ha podido hacer de sus servicios recalcando que en la cancha todo se nivela pues juegan 11 vs 11 por lo que buscarán por la victoria para llevarse los tres puntos a casa: “Sabemos la capacidad económica y lo que significa Tigres, realmente han hecho un esfuerzo muy importante en contratar gente de calidad y mientras llegue gente de calidad al futbol mexicano, bienvenidos, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11. si bien es cierto que han contratado muchos jugadores en los últimos años, dentro de la cancha todos los equipos podemos competir, y mañana trataremos de hacer un buen partido pensando en los tres puntos”, concluyó.