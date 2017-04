Hernán Cristante: "Fue un partido peleado"

(Foto: Deportivo Toluca)

El director técnico del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, declaró no estar satisfecho con el empate, sin embargo, no se perdió con un equipo de calidad como Monterrey, además de que, debido a una combinación de resultados, conservaron el liderato.

Acerca de las oportunidades que tuvo el equipo, el estratega comentó no estar preocupado por las fallas: ”Poder ofensivo nos faltaría si no creáramos situaciones de gol, las situaciones se crean pero así es de caprichoso el futbol muchas veces, hoy se trabajó bien, hubo situaciones, fue un partido peleado contra uno de los mejores equipos que hay en la Liga y es un empate que no te sabe tan bien, pero no es un mal empate porque el rendimiento del equipo fue en líneas generales bueno”.

Respecto al partido pasado, ante la 'Máquina' del Cruz Azul, donde los 'Escarlatas' quedaron a deber mucho, y el rendimiento del encuentro de este domingo frente a los de la Sultana del Norte, Hernán, dijo: “Estoy tranquilo porque ustedes evalúan los resultados, yo evalúo rendimiento. Sí me preocupó el rendimiento del partido pasado, más que el resultado. Hoy me deja tranquilo el rendimiento del equipo. Entonces, el resultado termina siendo una consecuencia. Algunos escriben en twitter que “de casualidad se gana, de casualidad se empata, de casualidad se pierde, hoy el equipo jugó bien”.

La Fase Regular está por terminar y los 'Diablos' buscarán terminar de líderes como lo han hecho en las últimas jornadas: “Sé cuando un equipo juega bien, cuando un equipo no, por qué se dan los resultados. Entonces, voy a seguir trabajando y pensando en lo mismo, que un buen funcionamiento te acerca a un buen rendimiento y un buen rendimiento te acerca a un buen resultado. Es lo único que busco, no juego a ver qué rasco, no me interesa. Lo he vivido y hay partidos que se tienen que ganar jugando a no perder, pero también hay que hacerlo bien, entonces me deja tranquilo el hecho de que el equipo tuvo vergüenza del partido pasado y hoy mostró otra cara. El equipo lo hizo bien. Hay circunstancias dentro del juego que hoy implicaron el empate”.

Por último, hizo mención de la presión de los aficionados del Toluca hacia Fernando Uribe, por ello, no dudo en defender el trabajo de su jugador: “No hay nadie que le guste más ganar que a mí, no creo que haya alguien más exigente que yo, para con uno y para con los demás. Fer hizo un gran trabajo, la verdad, siempre está teniendo la posibilidad de convertir; siempre se hace un espacio, siempre apoya, hoy corrió, ayudó e hizo un gran trabajo. Claro, todos esperamos que haga tres goles por partido, es la parte complicada; a veces el estado de ánimo, nadie nota cuando la pelota le bota mal. Por ejemplo, hoy queda una de frente al arco, que lo deja Trejo, y en el segundo bote la pelota le queda encima, es difícil definir. Claro, son cosas que les cuesta mucho analizar. La gente no va a analizar, la gente pide, pero nosotros tenemos que analizar, es nuestra obligación para poder corregir y hacerlo bien. Fer hizo un excelente trabajo hoy, le falta: embocarla”.