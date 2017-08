Alexis Canelo: "Me encontré con un gran equipo"

Google Plus

(Foto: Televisa Deportes)

El flamante refuerzo rojo dio su parecer a su nuevo reto, mostrándose contento al llegar a un equipo como Toluca, equipo que tiende a ser protagonista en el torneo mexicano:

“Al equipo ya lo conocía, tiene grandes jugadores, no hace falta que lo diga pero me gusta porque es un equipo que siempre propone siempre está en pelea, es un poco la ambición mía de venir a un equipo que siempre esté ahí, siempre proponga y siempre quiera pelear por algo”, comenzó el argentino

En cuanto a su futuro como artillero destaca que lo primordial es ayudar al equipo a conseguir los objetivos, pese a ello tiene en mente anotar la mayoría de dianas posible en la temporada:

“Lo personal va secundario, lo primero es grupal. Si estamos todos juntos vamos a tirar por grandes cosas. Como delantero vivo del gol y me gustaría siempre estar en la pelea por el título de goleo”, continuó.

Desde luego que está consciente a lo que los 'Diablos' disponen y siginifican, señalando que es un conjunto ofensivo que siempre está en los puestos por liguilla:

“Toluca es un equipo que siempre propone, siempre pelea y eso es lo que me seduce porque pasé por otros equipos que no pude clasificar a una liguilla, me gustaría ese desafío, sé que puedo y sé que todos juntos podemos”, comentó Alexis Canelo.

Por último refleja que se siente cómodo al estar con varios compañeros argentinos en la escuadra además reconoce que hay un ambiente sano y favorable:

“Me encontré con un gran equipo, con Rodrigo Gómez ya había jugado en argentina, a mis 'paisas' de Argentina los conozco; creo que hay un gran grupo, siempre que uno viene pregunta sobre el grupo, el plantel, la calidad de gente, hay un gran grupo, esa es la base de todos y todos juntos apuntamos a algo, nos planteamos un objetivo y creo que unidos lo podemos lograr”, concluyó el exAtlético Tucumán.