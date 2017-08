Enrique Triverio dice adiós a los Diablos

(Enrique Triverio | Foto: Damián Besares VAVEL.COM)

Enrique Luis Triverio también conocido como kike, kikegol o el tribilin aún participo en la practica de este martes, en la cual se despidió de sus compañeros y mostró su agradecimiento al club, mismo donde disputo 59 partidos, siendo el primero frente a Tigres en el Apertura 2015.

Kike destacó la oportunidad que representa la llegada a su nuevo club Racing, pues en el tendrá oportunidad de tener más minutos, cosa que en el Deportivo Toluca se le había estado negado: “Es una buena oportunidad para mí. La verdad que te conmueve cuando te llama un club grande de Argentina, que va a jugar torneos internacionales, que va a ser protagonista en el torneo local y tiene la Copa Argentina, entonces son tres torneos diferentes y poniendo un poco la balanza, acá no estaba teniendo demasiados minutos, los demás compañeros míos estaban muy bien los que estaban jugando, sabemos que en la cancha entran 11 y hay que respetar eso, así que mi decisión no fue fácil pero llegamos a un acuerdo, que ya estaría partiendo”, expresó.

Sobre el gran cambio que representa regresar a su natal Argentina, Triverio aceptó que no será fácil, pero confía en que en algún momento tenga la oportunidad de regresar a México: “Me voy contento, costó tomar la decisión porque ya me había acostumbrado a la vida de México, estoy muy a gusto, tengo mucho que agradecer a la gente de México, al club, a la gente de Toluca por abrirme las puertas en el primer equipo extranjero que tuve y que siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, ojalá que algún día nos volvamos a encontrar”, comentó.

El hasta hoy dirigido por Hernán Cristante se mostró alegre por como se va, pues a pesar de que ya habían negociaciones él sabía que aún no había nada concreto, es por eso que se entregó al máximo con los 'rojos', anotando incluso un valioso gol en el partido del Domingo: “Hasta el domingo no se había cerrado nada, yo me debía todo al Toluca, obviamente existía ya la negociación pero no se sabía qué iba a pasar, venía a entrenar con las mismas ganas de siempre con mi predisposición para lo mejor y la verdad que fue como una despedida, fue el último partido en el Nemesio Diez y me voy con esa alegría muy grande de haber quedado los tres puntos en casa y que sirvan para el equipo”, subrayó.

'Kike' Triverio hizo especial énfasis en su agradecimiento con cada una de las personas con las que convivio en el club: “Gracias, no tengo otra cosa qué decir, desde el primer día que llegué hasta el último me atendieron como una gran persona, desde el utilero, hasta el masajista, hasta la directiva, todos me atendieron muy bien y me hicieron sentir muy cómodo en su país”.

Por último Triverio dijo: "Cada partido lo trataba de disfrutar al máximo pero creo que el mejor recuerdo que me llevo de Toluca es haber podido jugar una Copa Libertadores con este club, fue una experiencia única”, concluyó.