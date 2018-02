El 'Diablo' se aferra a la Copa MX

Google Plus

Toluca: A. Talavera; A. Benítez (R. Salinas, min. 45), O. González, M. Perg, C. Calvo; J. Delgadillo, L. López (L. Quiñones, min. 67); R. Sambueza, Á. Reyan, A. Vega (F. Uribe, min. 75); y P. Canelo. DT: Hernán Cristante.

Santos: C. Acevedo; O. Bernal, J. Angulo, G. Alcoba (C), G. Arteaga; U. Rivas, D. de Buen (J. Furch, min. 45); D. Andrade, B. Lozano, J. Rodríguez (E. Angulo, min. 67); y C. Martínez (J. Abella, min. 45). DT: Robert Siboldi.

MARCADOR: 1-0, MIN. 27, P. CANELO. 2-0, MIN. 82, P. CANELO.

ÁRBITRO: Miguel Chacón. Amonestó a: A. Benítez (min. 3), G. Arteaga (min. 30), E. Vega (min. 44), J. Delgadillo (min. 44) y P. Canelo (min. 82). Expulsó a: B Lozano (min. 44)

INCIDENCIAS: Jornada 4 del torneo Clausura 2018 de la Copa Corona MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Nemesio Díez: 18,429 espectadores.