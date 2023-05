Previa Finales de Conferencia NBA: Se repiten las finales de 2020

Continúan los Playoffs de la NBA y se ha llegado a las Finales de Conferencia, en el Oeste donde habrá muy atractivo entre Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers, mientras que en el Este los Boston Celtics y Miami Heat darán todo un espectáculo.

Los de Denver se meten luego de dejar fuera a los Suns fuera en 6 juegos, los angelinos llegan de eliminar a los Warriors en 6 juegos, mientras que el Heat llega de dejar fuera a los Knicks en 6 juegos y los Celtics ganaron en 7 juegos a los 76ers.

Como si fuera 2020

Por segunda vez en 4 años, Denver y Lakers buscan el título de la Conferencia Oeste y Celtics y Heat el título de la Conferencia Este, todos quieren un lugar en las Finales de la NBA. En esa temporada, los Playoffs de la NBA se realizaron en la “burbuja” en Orlando debido a la emergencia de salud generada por el COVID-19, en esa ocasión los Lakers se metían a las Finales de la NBA al ganar en 5 juegos a los Nuggets.

Por otra parte, Miami también se haría de su pase a las Finales luego de ganar la serie en 6 juegos. Heat vs Lakers sería la Gran Final de la NBA, en dónde los Lakers lograron quedarse con el título en 6 juegos y empataron a los Celtics con 17 campeonatos cada uno, como los equipos más ganadores de la historia de la NBA.

Lakers vs Nuggets: A por el salvaje oeste

Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets llegan a este duelo con el objetivo de hacer un lugar en las Finales de la NBA, en este duelo tendremos al mejor de la Conferencia Oeste a lo largo de la temporada regular y a unos Lakers que cambiaron casi de plantel para meterse hasta estas instancias. Durante la temporada regular, estos dos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones, dando dos victorias por bando.

Sin embargo, un factor importante puede ser que los Nuggets no han enfrentado a los angelinos desde la renovación del plantel en febrero. La última vez que estos equipos se enfrentaron en esta instancia, los Lakers se impusieron 4 a 1 con un recordado triple ganador de Anthony Davis en el segundo juego del 2020. Ahora, el objetivo de los Nuggets es dejar fuera a los angelinos y poder pelear por su primer título de la NBA. El duelo a seguir de esta serie será el de Nikola Jokic y Anthony Davis, los dos mejores pivotes del Oeste se medirán con el fin de ser la pieza fundamental que incline la balanza a favor de su equipo.

Foto: NBA

Celtics vs Heat: Duelazo en el este

Por otra parte, los Celtics y el Heat se vuelven a medir por el boleto a las Finales de la NBA, la última ocasión en que se enfrentaron en este duelo fue en 2020 cuando los de Miami se impusieron por marcador de 4 a 2 en la serie. En ese entonces, como hoy en día, Jimmy Butler fue el líder del Heat y el factor clave para que Miami se metiera a las finales del 2020.

Y, precisamente, los jugadores que pueden ser determinantes en esta serie son Jimmy Butler y Jayson Tatum, las estrellas de ambos equipos serán fundamentales para que su equipo pueda avanzar. Este duelo es uno de los que mayor talento mostrará en la duela con grandes jugadores como Bam Adebayo, Jaylen Brown, Al Horford, Kevin Love, Kyle Lowry, Marcus Smart, Derrick White, Tyler Hero y más, serán algunos jugadores que podremos ver en acción. El juego exterior de Miami frente a la ofensiva veloz de los Celtics. Durante la temporada regular, al igual que el duelo anterior, los equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones con dos victorias por bando, por lo que podemos esperar una serie muy apretada.

Foto: NBA

¿Cuándo se juegan las series?

La serie de 7 juegos entre Lakers y Nuggets iniciará el martes 16 de mayo a las 18:30 horas (CDMX), el calendario de duelos queda de la siguiente manera:

Juego 1: Martes 16 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 2: Jueves 18 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 3: Sábado 20 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 4: Lunes 22 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

*Juego 5: Miércoles 24 de mayo (TBD)

*Juego 6: Viernes 26 de mayo (TBD)

*Juego 7: Domingo 28 de mayo (TBD)

*Si son necesarios.

Así mismo, la serie de 7 juegos entre Celtics y Heat arrancará el miércoles 17 de mayo a las 18:30 horas (CDMX), todos los juegos quedan de la siguiente forma:

Juego 1: Martes 17 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 2: Jueves 19 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 3: Sábado 21 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

Juego 4: Lunes 23 de mayo a las 18:30 hrs. (CDMX)

*Juego 5: Miércoles 25 de mayo (TBD)

*Juego 6: Viernes 27 de mayo (TBD)

*Juego 7: Domingo 29 de mayo (TBD)

*Si son necesarios.

¿Favoritos?

En el Oeste, los Nuggets saltan como los grandes favoritos por el gran trabajo a lo largo de la temporada regular y estos saltan como los grandes favoritos a llevarse la serie frente a los Lakers. No obstante, no se espera una barrida debido al gran talento que hay entre los jugadores angelinos y estos podrían dar la sorpresa. Durante la temporada regular, Denver y LA se enfrentaron en 4 ocasiones, con 2 victorias por bando, sin embargo, el equipo angelino logró una renovación de plantel importante en febrero y estos no se han enfrentado desde entonces.

Por otra parte, en el Este, los Celtics son los grandes favoritos al contar con un plantel muy amplio y lograr una gran temporada regular. Tendremos un duelo muy interesante con equipos muy profundos en plantel, el Heat ha sido el caballo negro de su conferencia y podría dar la gran sorpresa y meterse a las Finales de la NBA. Veremos si el juego extra que tuvieron los Celtics puede ser factor a lo largo de la serie por el cansancio del equipo.

Todos los juegos de las Finales de Conferencia se podrán seguir a través de la señal de VAVEL, así que no te los pierdas.