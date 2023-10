Previa New York Jets vs New York Giants: el mejor de la ciudad

Uno de los mejores enfrentamientos de la semana 8 será el clásico entre los dos equipos de New York. Un juego interesante entre dos equipos de la conferencia americana y nacional que mostrará la competitividad y al mejor equipo de la ciudad.

¿Dónde juegan?

El MetLife Stadium está ubicado en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. Será la sede de este partido, tiene una capacidad de 82,566 espectadores y es la casa de los New York Giants de la National Football League. Fue inaugurado el 5 de noviembre de 2007 y costó 1,600 millones de dólares su construcción.

Wikipedia

¿Cómo llegan ambos equipos?

New York Jets tuvo un mal inicio en la temporada 2023-2024 de la NFL, se encuentran en la tercera posición de la AFC Este con 3 partidos ganados, 0 empatados y 3 perdidos. El objetivo del New York Jets para este juego es poder quedarse con la victoria de visitante y de esa forma acercarse más a su objetivo, será un juego complicado pero no imposible de ganar. Su último juego fue el 15 de octubre de 2023 y resultó en una victoria 20 a 14 en contra de Philadelphia Eagles en el MetLife Stadium.

Por otro lado, los New York Giants iniciaron mal la temporada 2023-2024 de la NFL (National Football League), se encuentran en la cuarta posición de la NFC Este con 2 partidos ganados, 0 empatados y 5 perdidos. Llegan como favoritos a ganar este juego y quedarse con la victoria por el increíble equipo que tienen y el buen momento por el que pasan. Tienen una ventaja en el partido del domingo al jugar en casa y que sus fans los puedan apoyar. Su último juego fue el 22 de octubre de 2023 contra Washington Commanders, resultó en una victoria 14 a 7 en el MetLife Stadium y así consiguieron otra victoria en el torneo.

¿Dónde ver y a qué hora juega New York Jets vs New York Giants?

El juego no será transmitido en televisión para México. Sólo será transmitido en streaming por NFL Gamepass. El partido empieza a las 11:00 horas (CDMX) y no pueden perderselo.

Antecedentes

New York Jets y New York Giants se han enfrentado en varias ocasiones. En los últimos 5 enfrentamientos, los New York Giants han conseguido la victoria en una sola ocasión mientras que los New York Jets ganaron las otras 4 veces.

Último enfrentamiento

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 28 de agosto de 2022 y en esa ocasión los New York Jets ganaron 31 a 27 en el MetLife Stadium. Aquel enfrentamiento estuvo lleno de buenas jugadas, muchas tacleadas y puntos que esperamos se vuelvan a repetir el domingo.

Jugadores a seguir

Daniel Jones (#8): el quarterback de 26 años es un jugador destacable en el equipo y de los mejores en su posición. Será muy importante para el partido de preparación por su experiencia y deberá liderar la ofensiva de New York Giants.

Zach Wilson (#2): el quarterback de segundo año y de tan sólo 24 años será el encargado de liderar la ofensiva después de la lesión de Aaron Rodgers en el primer partido de la temporada.