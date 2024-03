Se terminó la espera, comenzó el sueño de 45 millones de argentinos... Tener un representante en la máxima categoría mundial del automovilismo, la Fórmula 1.

Este fin de semana, se puso en marcha la temporada 2024 de la Fórmula 1 y la Fórmula 2 en Sahkir, con la 20° edición del "Gran Premio de Bahréin", evento que abre el campeonato por cuarto año consecutivo.

Un finde especial para el automovilismo nacional, con el debut oficial de Franco Colapinto como piloto de MP Motorsports y de la academia Williams y como si eso no fuera lo suficientemente increíble, el argentino nos regaló un carreron y buenos puntos para el campeonato.

Colapinto:

"Contento con la carrera de hoy! Remontamos y sumamos puntos positivos después de un finde que había arrancado muy complicado por un error mío en la qualy. Perdí sobre el final por un fallo del drs pero contento con el ritmo a seguir por este camino."

Foto: FIA Fórmula 2

R1 - GRAND PRIX BAHRÉIN

Sprint

La fecha para el "villano", arrancaba con el pie izquierdo... Luego de largar 15° en la competencia sprint, debido a una apretada clasificación, Franco se acomodó rápido en pista, varios errores ajenos en los primeros puestos, sumado a brillantes sobrepasos, el argentino subía al 12° lugar con fe y ritmo en poder seguir avanzando.

Desafortunadamente cayó una sanción de los comisarios deportivos por una supuesta "posición incorrecta" en la largada. La realidad es que la penalización no tuvo nada que ver con la posición en el cajón de salida, sino que a la hora de salir a pista, el auto no arrancó, perdió tres lugares que debía recuperar en la vuelta de formación y antes de llegar a la primera línea de safety car, pero por desgracia solo fueron dos y debido a esto, Franco recibió un "stop and go" que líquido toda chance de avanzar.

Feature Race

El sábado, Franco volvería a largar desde la 15° colocación, el comienzo de la ronda no fue indiferente a la del viernes, se produjeron varios roces en las primeras vueltas de carrera, con lo aprendido en la sprint, Franco tuvo un manejo inteligente, gestionando el consumo de los neumáticos mucho mejor que en la carrera 1, ese trabajo en pista hizo que el argentino avanzará en el clasificador a tal punto de luchar por el podio sobre el final!, una sanción de 5 segundos al escolta le abría las posibilidades, no estaba lejos, a giros del final estaba TOP 5, a 3 segundos del podio y recortando... Desafortunadamente no se pudo dar.

En un final intenso y apretado debido a la inesperada presión del brasileño Bortoleto, Franco termina perdiendo la posición y finaliza P6°. Nada que reprochar en esta nueva experiencia, cerro un buen fin de semana y sumó sus primeros puntos de la temporada!.

Para la próxima fecha, no habrá que esperar mucho, ya que este finde que viene la categoría aterriza por primera vez en Jeddah.