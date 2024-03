Fin de semana de IMSA con el WeatherTech SportsCar Championship en Florida, Estados Unidos. La categoría principal del multicampeonato disputó este finde las 12 horas de Sebring, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2024.

Una cita, donde tuvimos representación argentina en pista... Por un lado, en la clase LMP2 (Oreca 07) estuvo Luis Perez Companc bajo los colores de AF Corse Richard Mille, mientras que en la división GTD (Corvette), Nicolas Varrone se hizo presente con el equipo AWA Racing. Sin embargo, ninguno pudo terminar la carrera, desafortunadamente ambos pilotos se vieron en la obligación de abandonar la competencia, al cabo de las primeras horas.

Foto: IMSA

SEBRING 12H

La carrera ya comenzaba complicada para uno de los nuestros y es que Nico Varrone no tuvo ni tiempo de ponerse el mono... Largando desde el fondo del pelotón en la clase GTD, Anthony Mantella (Canadá) compañero de Nico, tan solo pudo girar dos vueltas con el Corvette. Un problema en el Alternador del coche, los dejaba fuera de carrera, a pesar del intento por reparar el problema, se perdió muchísimo tiempo en boxes, más de 30 vueltas perdidas en comparación con el líder de la clase y la punta en general, ya no había nada por hacer para el equipo.

"No recuerdo un fin de semana tan desastroso desde que empecé a correr" fue el descargo de Nico Varrone en redes sociales.

En la clase LMP2 mientras tanto, Companc venía haciendo una espectacular carrera con el Oreca de AF Corse, largando desde el octavo lugar, lograba remontar hasta el TOP 5, sin embargo llegaron los problemas para él también... Cuando venía en plena lucha por el podio, sufre un despiste que deriva en un fuerte golpe contra las defensas de la primera curva... Después de un buen tiempo en boxes reparando daños, el equipo vuelve a pista, ahora con la francés Lilou al volante y con más de 10 vueltas perdidas. Restaba tratar de terminar la carrera lo más alto posible.

Lamentablemente, las malas noticias no terminarían ahí, tras el duro choque, el coche quedó con daños que no se pudieron reparar del todo... Como secuela de dicho golpe, Lilou quedó parada en el sector 2 sin poder continuar... Es el segundo abandono consecutivo aquí en Sebring para Companc y el segundo abandono del año para Luis. El año pasado un vuelco con la Ferrari 488 GT3 lo dejó fuera de carrera, este año no pudo terminar en Daytona ni en Sebring, una mala racha que esperamos se termine.