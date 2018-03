Castellano saborea un nuevo triunfo

El autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén fue el espectador de lujo de la segunda carrera del año del Turismo Carretera. En dicha competencia era obligatorio el cambio de los dos neumáticos derechos y Jonatan Castellano fue el que mejor entendió la estrategia para quedarse con la victoria.

En el momento que se apagaron los semáforos, Guillermo Ortelli prevaleció en el primer puesto de la carrera, tras ganarle la pulseada a Castellano en la primera fila. Pese a que Pinchito con la Dodge buscó por afuera, el séptuple campeón de la categoría se defendió como el mejor y aguantó el liderato de la carrera. Más atrás, Valentin Aguirre estaba a la expectativa de algún toque entre los punteros para pasar a liderar la carrera.

En el cuarto giro Juan Martín Trucco le ganó la cuarta ubicación a Gastón Mazzacane tras aprovechar un escaso hueco que dejó el platense. Sin embargo, al piloto de Tres Algarrobos ese puesto le duró poco ya que el Rayo lo tocó y lo mandó al medio de la tierra. Trucco quedó relegado en el clasificador y Mazzacane sufrió un pase y siga en concepto de penalización.

A partir del noveno giro se abría la ventana de boxes y comenzó a definirse la competencia. Ortelli y Castellano entraron en el mismo giro y ese era el momento clave de la carrera. En el JP Carrera entregaron rápidamente al Guille para que no pierda el puesto de vanguardia, pero en el Castellano Power Team fueron más veloces y le arrebataron la ubicación. Mientras tanto, Aguirre lideraba la carrera esperando ingresar a los boxes.

Ortelli: "Hicimos bien el cambio de neumáticos. Yo estoy saliendo, él sale a fondo y después me supera. Y suelta el botón antes porque no me puede pasar"