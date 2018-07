Hamilton hace la pole ante su gente

Google Plus

El Gran Premio de Gran Bretaña tiene decidido el órden de la grilla. Lewis Hamilton se quedó con la pole position luego de marcar un tiempo de 1m 25s 892, para superar a Sebastian Vettel por tan solo 44 milésimas. Kimi Raikkonen, tercero a menos de una décima del poleman, mientras que Valtteri Bottas fue cuarto.

Hamilton: "El público aquí en Silverstone son los mejores. Estoy totalmente agracedidos por el apoyo"

El inicio de la clasificación ya se cobraba una víctima, dado que Brendon Hartley no salía a pista producto de destrozar el Toro Rosso en la práctica de la mañana. El neocelandés rompió todo el monoplaza y sus mecánicos no alcanzaron a repararlo. El otro que sucumbió en los primeros instantes fue Lance Stroll, que se quedó encajado en la cama de leca y no pudo continuar la clasificación. El canadiense compartirá la última fila con el océanico de Toro Rosso. Por el incidente del hombre de Williams, salió la bandera roja y los pilotos que venían en vuelta cronometrada tuvieron que abortar el intento.

Los hombres de Ferrari marcaban la referencia en el Q1, ante el asombro de Mercedes, que estaba un paso por detrás de la escuadra de Maranello. Carlos Sainz no tuvo buen ritmo, sufrió la falta de grip en su Renault y quedó eliminado en la primera parte. Además, Stoffel Vandoorne y Sergey Sirotkin se sumaron al español y a los dos que no han podido registrar tiempo.

Vettel: "Parecía perder mucho en las rectas ... Fue muy cerrado, pero nos da una buena oportunidad para mañana"

En la segunda parte fue Hamilton el que marcó el tiempo de referencia, pero Bottas, Vettel y Raikkonen estaban demasiado cerca. Los cuatro primeros encerrados en dos décimas. Los hombres de Haas junto con Charles Leclerc siguen demostrando que tienen un buen coche y un gran talento para volver a meterse a la Q3. Nico Hülkenberg se quedó en las puertas del acceso al último corte clasificatorio. Además del teutón, lo acompañaron Sergio Pérez, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Marcus Ericsson.

La parte final fue apretada hasta el segundo decisivo. En la primer vuelta cronometrada, Vettel fue el que marcó la referencia y Hamilton se quedaba como escolta. La pole position comenzaba a teñirse de color rojo. Sin embargo, en la segunda vuelta rápida, el británico de Mercedes paró el cronómetro en 1m 25s 892 para quedarse con el mejor puesto por apenas 44 milésimas.

Raikkonen: "Creo que seremos buenos para mañana. Hará calor, no será fácil para los neumáticos"

La segunda fila estará compuesta por los finlandeses, con Raikkonen partiendo desde la cuerda y Bottas lo hará por la parte más sucia de la pista. Los cuatro primeros encerrados en 325 milésimas, marcando una gran paridad entre Mercedes y Ferrari. Los hombres de Red Bull quedaron lejos en tiempos y moverán desde la tercera hilera. Max Verstappen, el último ganador, clasificó quinto, mientras que Daniel Ricciardo lo hizo sexto. Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Leclerc y Esteban Ocon cerraron los diez primeros.

