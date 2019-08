Trucks Play-Off: el campeón gana y avanza

La NASCAR GANDER OUTDOORS TRUCKS SERIES disputó su 17° fecha de la temporada 2019, y primera de la "Round of 8", en el óvalo de Bristol Motor Speedway. El actual campeón Brett Moffitt se quedó con la Pole con un tiempo de 15.027.

ETAPA 1 (55 VUELTAS)

Desde la largada misma comenzarían los problemas, ya que saldría la primera bandera amarilla por el incidente entre Sheldon Creed y Jesse Little, lo cual obligó a este último a abandonar. Esta sería la única bandera amarilla por incidente de esta etapa. Ross Chastain comenzó a tener un dominio constante y, si bien Moffitt trató de darle pelea, Chastain se defendió bien y terminó llevándose la etapa.

El Top 10 lo completaron: Johnny Sauter, Ben Rhodes, Chandler Smith, Matt Crafton, Stewart Friesen, Tyler Ankrum, John Hunter Nemechek y Austin Hill.

ETAPA 2 (55 VUELTAS)

Durante la segunda etapa saldría una bandera amarilla apenas iniciada la misma por el trompo de Angela Ruch. Se reiniciaría la carrera pero nuevamente saldría la amarilla por el incidente entre Johnny Sauter y John Hunter Nemechek, lo cual obligó a este último a abandonar sin antes devolverle el favor a Sauter. Mientras tanto la batalla por la punta fue entre Chastain y Moffitt, batalla que terminaría ganando el campeón reinante sobre el final.

El Top 10 lo completaron: Chandler Smith, Matt Crafton, Stewart Friesen, Tyler Ankrum, Ben Rhodes, Raphael Lessard, Grant Enfinger y Sam Mayer.

ETAPA 3 (90 VUELTAS)

En esta última etapa, durante las detenciones en Pits, Chastain recibiría una penalidad por tener demasiados mecánicos trabajando en su camioneta y por ende la camioneta #45 del Niece Motorsports iniciaría esta etapa desde la última posición en la vuelta del líder. Un par de vueltas después saldría la amarilla por el incidente entre Brennan Poole, Tyler Dippel, Dylan Lupton y Timmy Hill. Se reiniciaría la carrera pero volvería a salir la amarilla ya que la camioneta de Natalie Decker se fue contra el muro.

Se reiniciaría a falta de 60 vueltas para el final y un par de vueltas después del reinicio saldría la bandera amarilla por el trompo de Stewart Friesen tras recibir un toque por parte de Matt Crafton. Se reiniciaría con 50 vueltas para el final y nuevamente saldría la amarilla por el trompo de Jennifer Jo Cobb tras recibir un toque de parte de Ben Rhodes. Johnny Sauter se iría contra el muro interno, al mismo tiempo que Raphael Lessard y Natalie Decker hacían un trompo en distintas partes de la pista, y por ende saldría nuevamente la bandera amarilla. Mientras la camioneta de Decker era llevada a los Pits el camión que la llevaba empujando le hizo ocasionar un trompo y los oficiales sacarían la bandera roja para despejar por completo la pista.

The full moon is the only explanation for some of the things we've seen tonight 🤭 pic.twitter.com/7NnG1UVTeo