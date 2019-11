Cup Play-Off: ¡Harvick a la final!

La MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES disputó su 34° fecha del campeonato 2019, y segunda de la "Round of 8", en el óvalo de Texas Motor Speedway. Kevin Harvick se quedó con la Pole con un tiempo de 28.465.

ETAPA 1 (85 VUELTAS)

En el inicio Harvick tendría que defenderse del ataque de Erik Jones y sería así hasta que en la vuelta 9 saldría la bandera amarilla debido a que Chase Elliott se fue contra el muro, tuvo que entrar a Pits a reparar los daños lo que lo dejaría varias vueltas abajo y esto lo deja obligado a ganar la próxima carrera si quiere acceder a la ronda final. Se reiniciaría la carrera pero pocas vueltas después volvería a salir la amarilla por escombros en la pista y todos aprovecharían para entrar a Pits.

Se reiniciaría la competencia y Harvick comenzaría a hacer diferencia sobre el resto, que se haría polvo en la vuelta 43 cuando se presentó una nueva bandera amarilla debido a que Corey LaJoie se fue contra el muro. Se daría un nuevo reinicio, esta vez con Clint Bowyer al frente, pero en la vuelta 53 volvería a salir la bandera amarilla y esta vez por los trompos de Brad Keselowski y Ricky Stenhouse Jr.

Nuevamente se daría el reinicio y Harvick comenzaría a dar caza a Bowyer, batalla que duraría hasta la vuelta 71 cuando saldría una nueva bandera amarilla y nuevamente sería generada por Corey LaJoie, quien se iría contra el muro y haría un trompo. Esta amarilla sería aprovechada por algunos pilotos para entrar a Pits, mientras que el resto se quedaría en la pista.

Se reiniciaría la competencia y Harvick pasaría a Bowyer para finalmente quedarse con la etapa. El Top 10 lo completaron: Clint Bowyer, Kyle Larson, Alex Bowman, Kyle Busch, Austin Dillon, Kurt Busch, Ryan Preece, Ryan Blaney y Daniel Hemric.

ETAPA 2 (85 VUELTAS)

En la segunda etapa Bowman comenzaría liderando hasta que sería superado por Jimmie Johnson y desde ese momento la pelea por la punta sería entre Johnson y Aric Almirola, pelea que duraría hasta la vuelta 140 que sería el momento en el que Johnson entraría a Pits. Durante esta etapa la única bandera amarilla que se presentaría sería para marcar el final de la etapa.

Kyle Busch pasaría al frente hasta que pararía a falta de 7 vueltas para el final y Almirola quedaría al frente para finalmente quedarse con la etapa. El Top 10 lo completaron: Erik Jones, Jimmie Johnson, Kyle Larson, Joey Logano, Kevin Harvick, Alex Bowman, Daniel Suárez, Kyle Busch y William Byron.

ETAPA 3 (164 VUELTAS)

Ya en la última etapa Suárez comenzaría liderando mientras que Johnson haría un semi-trompo y golpearía la pared cuando se encontraba peleando posición contra Byron y saldría la bandera amarilla. Se daría el reinicio pero nuevamente aparecía la bandera por el incidente entre David Ragan y Garrett Smithley.

Se reiniciaría la competencia y Almirola superaría a Suárez, y mantendría el liderato hasta que se presentaran las detenciones en Pits. Justo cuando Almirola y Suárez se encontraban en los Pits saldría la bandera amarilla por el trompo de Darrell Wallace Jr. Todo reiniciaba con Almirola y Suárez al frente pero Harvick los pasaría a ambos, tomando así la punta de la competencia.

A falta de 31 vueltas para el final se presentarían las últimas detenciones en Pits y todos irían prácticamente por combustible, y Harvick seguiría manteniendo la punta. Finalmente sería Harvick quien se quedaría con la victoria y así asegurando su pase al "Championship 4" en Homestead-Miami. El 1-2-3 de Stewart-Haas Racing lo completarían Almirola y Suárez, mientras que el Top 10 final lo completaron: Joey Logano, Alex Bowman, Martin Truex Jr, Kyle Busch, Ryan Blaney, Kurt Busch y Erik Jones.

"Texas siempre ha sido excelente para nosotros y qué carrera ha sido para nosotros en los últimos años" dijo Harvick a NBCSN. "Se trabajó mucho en esta carrera. Sabíamos que esta era una buena pista de carreras para nosotros, sentimos que encajaba con el estilo de nuestros autos y nuestro hombre, lo hizo. Era un auto rápido", agregó.

CHAMPIONSHIP 4 for the No. 4! 🏁@KevinHarvick WINS at @TXMotorSpeedway to earn a spot in the title race at @HomesteadMiami!#Championship4 // #NASCARPlayoffs // #4TheCup pic.twitter.com/DmWKGRF2GA