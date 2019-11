¡Crafton campeón de Trucks!

La NASCAR GANDER OUTDOORS TRUCKS SERIES disputó su 22° y última fecha de la temporada 2019 en el óvalo de Homestead-Miami Speedway. Debido a las condiciones climáticas, la clasificación se definió por los resultados en la práctica final, por lo que la Pole quedó en manos de Stewart Friesen.

En la previa NASCAR hizo un reconocimiento a Joe Nemechek, quien superó a Richard Petty como el piloto con más carreras de la historia de NASCAR entre las 3 series nacionales. Nemechek compitió en 1.186 carreras (673 en Cup, 444 en Xfinity y 69 en Trucks) y entre ellas se destaca el titulo de la Xfinity en el año 1992.

A tip of the cap to @FrontRowJoe87!



Tonight, he passes Richard Petty for the most all-time combined starts (1,186) across all three of NASCAR's national series.

ETAPA 1 (30 VUELTAS)

En la largada Friesen se mantendría al frente hasta que pocas vueltas después sería superado por Ross Chastain y se iban a estar peleando la punta durante toda la etapa, que tendría solo una bandera amarilla y sería para marcar el final de la misma.

Cuando todo parecía que sería un final entre Friesen y Chastain, aparecía Austin Hill quien superaría a ambos pilotos a pocas vueltas del final de la etapa para quedarse con la misma. El Top 10 lo completaron: Ross Chastain, Stewart Friesen, Brett Moffitt, Christian Eckes, Matt Crafton, Sheldon Creed, Tyler Ankrum, Grant Enfinger y Johnny Sauter.

ETAPA 2 (30 VUELTAS)

Durante la segunda etapa Moffitt pasaría a liderar tras salir primero de los Pits pero rápidamente sería superado por Chastain. Hill pasaría a Crafton por el segundo lugar y pocas vueltas después superaría a Chastain para pasar nuevamente a liderar. Cuando todo parecía que sería una nueva etapa sin problemas para Hill, a falta de 11 vueltas, saldría la bandera amarilla por la rotura de motor en la camioneta de Ray Ciccarelli.

Se reiniciaría a falta de 6 vueltas para el final y Hill mantendría a raya a Crafton para quedarse con una nueva etapa. El Top 10 lo completaron: Ross Chastain, Brett Moffitt, Stewart Friesen, Grant Enfinger, Parker Kligerman, Johnny Sauter, Sheldon Creed y Tanner Gray.

ETAPA 3 (74 VUELTAS)

Ya en la etapa final Eckes tomaría la punta tras no entrar a Pits y trataría de aguantar a Hill y a Crafton. En la vuelta 90 finalmente Hill pasaría al frente y pocas vueltas después comenzaría el ciclo de detenciones de Pits en donde Crafton haría una parada perfecta, tan perfecta que al terminar el ciclo de detenciones quedaría al frente.

A falta de 22 vueltas para el final Hill pasaría a Crafton y comenzaría a escaparse mientras que Chastain, quien estaba 4°, se encontraba a 7 segundos de Crafton en la pelea por el titulo. Finalmente Austin Hill lograría su cuarta victoria de la temporada tras liderar 56 de las 134 vueltas de la carrera, y Matt Crafton terminaría logrando su tercer titulo en la categoría (2013, 2014 y 2019) y se convirtió en el primer piloto en la historia de la categoría en lograr el titulo sin haber logrado una victoria en toda la temporada.

En el campeonato de constructores el titulo quedó en manos del equipo Kyle Busch Motorsports, quien logró su séptimo campeonato de constructores tras superar por un punto al equipo Niece Motorsports, y Tyler Ankrum se quedó con el titulo de novato del año.

Retweet to congratulate @Matt_Crafton, your 2019 NASCAR Gander Outdoors Truck Series Champion!

En el Post-Carrera Crafton haría la siguiente declaración: "Supongo que finalmente salí de la silla de ruedas y me subí a una de las ruedas y lo hice. Un paso más cerca de lo que Hornaday ha hecho, y nos llamaron los desvalidos. No había nada más dulce, para ser honesto. Era ese pequeño golpe en el costado, y no sé si lo necesitaba, pero simplemente me molestó. Y solo dije: 'Voy a demostrar que realmente, muy mal esta noche'. Sabía que iba a hacer lo que tuviera que hacer por cada uno de estos tipos, por Duke y Rhonda (Thorson, dueños del equipo) y todos los que trabajaron duro, pero dije que era un poquito más de empuje".

También hablaría Carl Joiner, Crew Chief de Crafton: "Creo que esta podría ser la forma más dulce. Perdí a mi madre a principios de año y la gente no quería que caminara de esta manera. La gente quería que siguiera adelante. No ganamos una carrera carrera esta temporada y de verdad que queríamos ganar. Pero Dios, maldita sea, ¡¡ganamos la guerra!!. Quiero dedicarle este titulo a mi madre y a toda mi familia, y le quiero agradecer a Duke y Rhonda Thorson (dueños del equipo) y a John y Paul Menard (dueños de la marca Menard's, principal sponsor de la camioneta Ford #88) por hacer esto posible".