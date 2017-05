Yannantuoni fue mucho para el resto

Google Plus

Foto del podio en Mendoza | Foto: Súper TC 2000

Ni sus rivales, ni la vuelta joker, nadie pudo parar a Fabián Yannantuoni. El Patito hizo una carrera magistral, dominó desde que se apagó el semáforo y en ningún momento peligró la primera colocación del oriundo de Capitán Bermúdez.

Yannantuoni: "La verdad es que estoy sorprendido. El auto tenía un ritmo infernal. Sabíamos que teníamos un buen auto pero no con este ritmo. Por eso pude hacer la carrera muy tranquila. Lo único que pensaba es que no entrara el Auto de seguridad. Esto es gracias al trabajo de todo el equipo Peugeot y nos viene muy bien este triunfo"

En la largada, los dos Peugeot 408 de Yannantuoni y Mariano Werner partían en la primera fila y el santafesino se impuso ante el entrerriano, que tuvo que guardarse por detrás de su compañero de equipo. Más atrás, Damián Fineschi le ganó la pulseada a Agustín Canapino y se colocó detrás de los hombres de la escuadra francesa.

Con el transcurrir de las vueltas, Yannantuoni, que contaba con un ritmo infernal, comenzaba a acrecentar la diferencia respecto a sus perseguidores, que no podían seguirle el tren. Uno de los que hizo una gran jugada con la vuelta joker fue Martín Moggia: el piloto de Citroën la realizó en las primeras vueltas y se ubicaba segundo en un gran ritmo de carrera.

Los que habían partido en la zona de vanguardia de la prueba no utilizaban el atajo y se lo reservaban para los giros finales. Werner peleaba con Fineschi que lo atacaba marcando vueltas más rápidas que el hombre de Peugeot. Facundo Ardusso, que venía sexto, tuvo que abandonar por una falla en el impulsor de su Renault Fluence GT y no pudo capitalizar el gran auto que tenía. Otro que no vio la bandera a cuadros fue Matías Rossi, que por la rotura del alternador de su Toyota Corolla, terminó la carrera de forma prematura.

Carrera aparte fue la de Facundo Chapur y Leonel Pernía: ambos largaron en el fondo de la parrilla, pero realizaron las dos vueltas joker prematuramente y se ubicaban en la parte delantera del clasificador, con un gran ritmo. Tenían que acelerar para tratar de no perder demasiadas ubicaciones cuando el resto utilizara el atajo.

Sobre el final de la prueba, Fineschi pudo adelantar a Werner, pero el Patito estaba lejísimos del hombre de Quilmes. Pese a ello, el segundo puesto olía a victoria en el equipo FELA. Sin embargo, a falta de una vuelta, el motor del Ford Focus III sucumbió y se terminó la carrera para Damián, que venía para subirse al podio.

Gran victoria de Fabián Yannantuoni, escoltado por Mariano Werner, que heredó el segundo puesto tras el abandono de Fineschi, y tercero fue Agustín Canapino, en un trabajo discreto. Martín Moggia hizo una carrera increíble para meter al Citroën C4 Lounge en la cuarta plaza, mientras que Emiliano Spataro fue quinto. Gran remontada de los pilotos que largaron en el fondo de la grilla: Facundo Chapur acabó sexto, mientras que Leonel Pernía lo hizo en la décima plaza.

Con estos resultados, Mariano Werner es el líder del campeonato con 47 unidades, seguido de Canapino con 42 y Chapur con 38. La próxima carrera será el 21 de mayo en el autódromo de Rosario.

Resultados de la carrera

POS PILOTO TIEMPO | DIF 1 YANNANTUONI 48:29.008 2 WERNER +17.043 3 CANAPINO +21.986 4 MOGGIA +27.796 5 SPATARO +28.033 6 CHAPUR +29.836 7 LLAVER +30.516 8 MALLO +34.498 9 MUÑOZ MARCHESI +36.244 10 PERNÍA +37.780 11 GUERRIERI +40.738 12 DI PALMA +55.270 13 FARRONI +1:01.764 14 JULIÁN +1:05.977 15 PONCE DE LEÓN +1:07.167 16 URCERA +1:11.323 17 COLOMBO RUSSELL +1:11.867 18 SIRVENT +1:12.349 19 ROSSO +1:23.449 20 CONTA +1:45.639 21 FINESCHI +1 VUELTA 22 ETMAN +1 VUELTA 23 CÁCERES +1 VUELTA 24 MILLA +2 VUELTAS 25 ROSSI +6 VUELTAS 26 MERLO +14 VUELTAS 27 ARDUSSO +17 VUELTAS 28 SALERNO NO LARGÓ