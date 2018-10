Golden State se puso adelante ante San Antonio

Golden State Warriors hizo los deberes y derrotó este sábado por la tarde en el Oracle Arena 113 a 92 a San Antonio Spurs por el primer juego correspondiente a los cuartos de final de la Conferencia Oeste.

Con este triunfo, los dirigidos por Steve Kerr mandan 1 a 0 y van a ir por el segundo punto nuevamente en su estadio el próximo lunes 16 a las 23:30 horas.

La principal vía de gol fue el escolta Klay Thompson, quien castigó con una efectiva ejecución en triples (5-6), lo que lo llevó a culminar con 27 puntos.

Kevin Durant y Draymond Green también tuvieron actuaciones brillantes. El alero con pasado en el Thunder finalizó con 24 unidades, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que el ala pívot marcó 12 tantos, 11 pases-gol y ocho recobres. Javale McGee cumplió una aceptable actuación con 15 puntos en dieciséis minutos en cancha.

Los Spurs tuvieron a Rudy Gay como el valor más importante viniendo desde el banco. El ex Kings anotó 15 unidades para hacerse el premio a jugador más determinante del equipo. Los estadounidenses Bryn Forbes y LaMarcus Aldridge aportaron 14 tantos cada uno para acompañar al alero.

El argentino Emanuel Ginóbili cumplió con su rol como organizador de la segunda línea ofensiva de los conducidos por Gregg Popovich. Manu acabó con nueve puntos (1-4 T2, 2-2 T3 y 1-2 en TL), tres robos, tres rebotes, una asistencias, tres pérdidas y una falta personal. El bahiense apenas entró al campo le sacó una falta en ataque a Durant, anotó un triple en la próxima jugada y, sobre el cierre del primer cuarto, robo una pelota y convirtió un triple sobre la chicharra, demostrando que a sus 40 años está más vigente que nunca.

Los Spurs no realizaron un mal papel ante los actuales campeones, quienes pese a no contar con Stephen Curry (no juega toda la serie) lograron hacer una gran diferencia con el cuarteto Durant-Green- Thompson-McGee.

Pop buscará mejorar más que nada la eficacia del equipo para el segundo juego y tratar de robar un juego antes de trasladar la serie al AT&T Center.

Mejores jugadas del partido vía MLG Higlights: