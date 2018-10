LeBron James: amo y señor del juego

LeBron Raymone James, es mundialmente reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del básquet. Debutó en los Cleveland Cavaliers durante un encuentro con Sacramento Kings en 2003; llegó al equipo ese mismo año luego de ser elegido por la franquicia en la primera posición del Draft.

Su primera final de NBA fue en 2007 vistiendo la camiseta de la ya mencionada franquicia de Cleveland. Hoy 11 años después y con los mismos colores llega a su octava final consecutiva. Es el sexto jugador de la historia de la liga en conseguir esta hazaña, los otros cinco jugaron en los Celtics de los cincuenta y los sesenta.

Durante estos 8 años James llegó a la última fase del campeonato vistiendo dos camisetas. Las primeras cuatro ocasiones jugo para los Miami Heat y las últimas cuatro con Cleveland Cavaliers. Hasta la fecha ha ganado 3 títulos: 2012, 2013 y 2016.

Pero esta no fue su única marca esta semana, durante el primer partido de la serie final, donde el equipo de Cleveland fue derrotado por los Golden State Warriors 124-114, LeBron consiguió ser figura indiscutida de su equipo. Anotó un total de 51 puntos, capturó ocho rebotes y repartió ocho asistencias.

Desde las definiciones de 1993, donde Michael Jordan convirtió 55 puntos para los Chicago Bulls frente a Phoenix Suns, ningún jugador de la liga había conseguido anotar más de 50 puntos en un encuentro. A pesar de su logro, la realidad fue una derrota en el primer encuentro de la serie, lo que Lebron declaró: “Fue una de las derrotas más duras de mi carrera”.

El futuro de LeBron

Las finales no son las únicas noticias que rodean la estrella de los CAVS. Si bien la temporada no ha terminado es sabido que LeBron será agente libre este verano. Aun no es sabido si habrá un nuevo destino en su carrera o si decidirá permanecer en la franquicia de Cleveland.

ESPN, visualizó la situación y realizó un informe al respecto; en este se expresan ocho equipos y sus opciones para la llegada del “King James”. Además, se entrevistó a 48 jugadores sobre el camino que elegirá la estrella, de los cuales el 59% considera que se quedará en Cleveland. Las franquicias nombradas son: su continuidad en los Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Philadelphia 76ers y San Antonio Spurs.