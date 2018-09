La actualidad de la NBA

Los encargados de abrir el telón de un nuevo año calendario serán, en el primer horario, Boston Celtics y Philadelphia 76ers en el TD Garden y luego en último turno, los campeones vigentes, Golden State Warriors, recibirán en el Oracle Arena a Oklahoma City Thunder, en un duelo lleno de morbo debido al duelo personal entre Kevin Durant y Russell Westbrook.

Sin embargo, es tan impredecible esta liga, que aun así en sus días más “calmos” sigue habiendo movimientos interesantes para analizar. Por este motivo, te recordaremos todo lo que ha ocurrido durante los últimos días y ha hecho ruido, ya sea para bien o para mal, en sus respectivas franquicias.

Minnesota Timberwolves: A pocos días de que arranque la temporada regular, Jimmy Butler ha expresado que desea salir de Minnesota lo más rápido posible. Si puede ser este fin de semana mejor, básicamente para evitar tener que ir el lunes a la presentación oficial de los Wolves ante los medios de comunicación. En caso de que no se haga el traspaso en las próximas horas, el escolta ya cuenta con el permiso de la franquicia para no asistir al evento.

La relación de Butler con Adrew Wiggins y Karl-Anthony Towns está totalmente rota, a tal punto que este último le comunicó a la franquicia que no renovará su contrato hasta que la situación se aclare. Por su parte, Jimmy Buckets ha pedido el traspaso y agregó que su deseo es acabar en Los Ángeles Clippers, New York Knicks o Brooklyn Nets. En un principio Tom Thibodeau y Scott Layden, entrenador y mánager respectivamente, se negaban a negociar por él. No obstante, el dueño de la franquicia, Glen Taylor, le comunicó en la Junta de Gobernadores de la NBA que Butler está disponible y que en caso de negociar por el jugador, se comuniquen directamente con él. Hay que ver que estan dispuestos a ofrecer los equipos interesados en él, ya que Butler en el próximo mercado será agente libre. Esta novela posiblemente termine en cuestión de horas, pero por el momento nos tiene a todos expectantes.

Boston Celtics: muchos son los rumores que vinculan a Kyrie Irving en New York Knicks la próxima temporada. Sin embargo, el mismísimo Irving hace pocas horas se expresó lleno de confianza, no solo en lo personal sino con la franquicia, donde sostuvo que podrán derrotar en unas posibles finales de la NBA a la dinastía que han generado los Warriors en estos últimos años. Además, agregó: “¿quién no querría ser parte de esto?”.

El principal problema para su continuidad en Boston es su salario, ya que para la siguiente campaña posee una opción de jugador por valor un de 21,3 millones de dólares. La lógica invita a pensar que saldrá al mercado como agente libre a buscar un máximo salarial. Para contextualizar la cantidad de dinero que está en disputa, si Uncle Drew firmara una extensión de contrato ahora, lo máximo que podría sacar ahora serán 107 millones de dólares por cuatro años. Por otra parte, en el caso de firmar una extensión pero como agente libre, podría obtener 188 millones de dólares por cinco años. Irving se perdió los pasados playoffs por una lesión en la rodilla izquierda, pero ahora ya se encuentra bien desde lo físico y lo único que le queda es demostrarle al mundo, que merece cada dólar que pretende.

Dallas Mavericks: no hay dudas que la llegada de Luka Dončić ha revolucionado la NBA desde el día que fue drafteado. Todas las expectativas están puestas en el escolta esloveno, quien entre uno de sus tantos logros como profesional, cuenta con un MVP de la Euroliga con tan solo 18 años. Todos especulaban con que Luka arrancaría este año como titular en su puesto natural, pero en el Media Day el entrenador de los Mavs, Rick Carlisle, dijo que jugará de ala-pívot.

Esta decisión genera controversia por dos motivos. En primera medida, porque Dirk Nowitzki deberá salir desde el banco de suplentes. Luego, y no menos importante, por la posible adaptación de Dončić al puesto. En ataque no caben dudas que no tendrá problemas, debido a que será el quien tendrá la obligación de ser el generador de juego del equipo y que cuenta con las armas necesarias para desarrollar a la perfección ese rol. El problema recae en el aspecto defensivo, donde tendrá que defender a jugadores como Anthony Davis, Draymond Green, LeBron James o Kevin Durant, entre otros.

Potencialmente, Dallas tiene un quinteto similar al que uso Philadelphia 76ers la pasada temporada, con Dončić como power forward titular. De cumplirse esto, junto a él estarán Dennis Smith Jr. como base, Wesley Matthews de escolta, Harrison Barnes de alero – aunque pueden rotar en el puesto dependiendo el emparejamiento defensivo- y DeAndre Jordan siendo el pívot. Si hay algo que tiene la NBA es la versatilidad en los puestos, habrá que ver si el niño maravilla puede adaptarse a eso.