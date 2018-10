Olimpia Kings es el ganador del grupo B de la LSB

<p><strong>El grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol llegó a su fin y el gran ganador de la zona fue Olimpia Kings, quien se llevó los tres partidos y finalizó invicto</strong>. Con este resultado, avanzó a las semifinales.</p> <p><strong>El bicampeón de la liga paraguaya</strong>, quien cuenta con el base argentino Juan Pablo Cantero, <strong>le ganó en primera instancia a Piratas de Los Lagos de Ecuador 98-78</strong> para dar un buen primer paso. <strong>Juan Pablo Cantero</strong>, ex Sionista y Atenas de Córdoba, concluyó con 21 puntos y cinco asistencias. <strong>Guillermo Araujo</strong> y <strong>Rodney Green</strong>, con 20 cada uno, se ubicaron por detrás del entrerriano.</p> <p><strong>En el segundo encuentro, Deportivo Calero de Bolivia lo tuvo a maltraer en la primera mitad a Olimpia, pero se repuso y ganó 92 a 74</strong>. El ex Instituto, Green, volvió a ser clave con 14 tantos. <strong>Javier Martínez</strong>, histórico jugador con glorioso paso por Regatas de Corrientes, acabó con seis unidades, 11 asistencias y 11 recobres.</p> <p><strong>Al último juego llegaba invicto junto a ICCAN de Macas de Ecuador, el otro elenco invicto. Pero prevalecieron los paraguayos y se llevaron el triunfo 74-60, quedándose con el pasaje a las semifinales de la LSB. Anthony Young</strong>, ex Unión de Formosa, concretó 14 puntos y fue el salvavidas del equipo en los instantes finales. <strong>Rodney Green</strong> y <strong>Juan Pablo Cantero</strong> con 17 y 16 unidades, respectivamente, fueron los que más se destacaron en la vía ofensiva.</p>