Resultados NBA-Este: dominio de Raptors y Bucks

<p>La <strong>NBA</strong> es la liga más importante del mundo en el básquet. Allí juegan principalmente las figuras norteamericanas y del básquetbol europeo, americano, africano, oceánico y asiático. </p> <p>En esta ocasión, <strong>con VAVEL te traemos un resumen de la Conferencia Este</strong>, que por primera vez no contará con LeBron James. El alero de Akron decidió marcharse a los Angeles Lakers, franquicia de la otra zona.</p> <p>Los <strong>Toronto Raptors</strong> y <strong>Milwaukee Bucks</strong> asoman como los principales equipos en el comienzo ya que ambos ganaron sus dos primeros compromisos. Los canadienses vencieron en primer lugar a Cleveland Cavaliers 116-104; y en segundo lugar a Boston Celtics 113-101. En ambos juegos fue figura el ex San Antonio Spurs, <strong>Kawhi Leonard</strong>. Los Bucks, en cambio, tienen como máximo exponente a <strong>Giannis Antetokounmpo</strong>, quien los lideró a las victorias ante Charlotte Hornets (113-112) e Indiana Pacers (118-101).</p> <p>Los <strong>Cleveland Cavaliers</strong>, que ya no cuentan con el <em>Rey</em>, han tenido un comienzo negativo con dos traspiés. El mencionado ante Toronto en el debut y otro este viernes ante Minnesota Timberwolves (131-123).</p> <p><strong>Philadelphia 76ers</strong>, otro equipo que planea posicionarse entre los primeros puestos, perdió en la jornada inaugural ante Boston Celtics 87-105 y luego se repuso ante Chicago Bulls con una sólida victoria 127-108.</p> <p>Los <strong>Boston Celtics</strong>, el equipo más ganador de la liga, además del recordado triunfo ante los Sixers, cayó ante los Raptors.</p> <p>Los Washington Wizards fueron sorprendidos en su casa al ser vencidos en la última bola por Miami Heat por 113 a 112. Los New York Knicks obtuvieron una gran victoria en el comienzo ante el colista Atlanta Hawks pero luego perdió el primero de los clásicos de la ciudad ante Brooklyn Nets.</p>