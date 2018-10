NBA conferencia Oeste: LeBron en la sombra de DeRozan y Gasol

La Conferencia del Oeste de la NBA debe ser la más pareja en cuanto no solo a los resultados, donde todos los conjuntos han sucumbido una vez por lo menos, sino también por el nivel que muestran los jugadores de cada franquicia en los perímetros. Es por eso que en el tanteador no muestra una exención de más de unos poco cálculos entre dobles o triples, y el partido entre los de San Antonio y Los Ángeles Lakers no fue la acepción.

Foto: NBA

Recordemos que el conjunto texano, que sigue trabajando para encontrar el mejor sistema de juego tras tantos cambios de plantilla en el verano norteamericano, sabe que para ello puede contar con DeMar DeRozan. El jugador angelino ha demostrado en estos primeros partidos que es una pieza de gran valor para Pop y ante los Lakers fue la gran figura del choque al quedarse a las puertas del triple-doble con 30 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias.

Pese a las individualidades de los jugadores todo el tiempo fue una sonrisa en las caras de los Spurs y de su coach Gregg Popovich, debido a que varias veces en el partido se vieron abajo en el marcador frente a los californianos. Cabe enfatizar que los de púrpura y oro venían en alza, tras empezar con una mala racha en la temporada, sin jugar mal pero faltandole un cerrar para reparar ciertos errores que comenten y anoche volvió a pasar.

Es por eso que San Antonio, que cogió su primera ventaja del partido a falta de 10 minutos para el final (93-91) se encomendó al gran rendimiento ofensivo de DeRozan y a la efectividad del español Pau Gasol, que volvió a ser el líder de la segunda unidad tejana.

El equipo tejano, que firma un balance de 3-2, contó con la aportación de Bryn Forbes y Rudy Gay con 16 tantos cada uno. Mientras, LaMarcus Aldridge se quedó con 15 puntos en su casillero. Mientras que el otro lado de la moneda sumó su cuarta derrota en seis partido disputados, con su figura LeBron James quien nuevamente hace historia.

El brillo de la sombra

Foto: Los Ángeles Lakers

Sin lugar a duda que el hombre de la hora en los últimos años, y que si se jugará ahora mismo el juego de las estrella él estaría, siempre queda en la contratapa de las noticias impactante y no porque no fuera relevante lo que hizo sino porque siempre falta esa pizca que lo tendría que acompañar.

Nos referimos a LeBron James, quien volvió a vivir una noche histórica al pasar a Dirk Nowitzki como sexto máximo anotador de todos los tiempos. Una gesta que quedó sin premio y que, por tanto, quedó en segundo plano.

LeBron James acumuló un doble-doble de 35 puntos, hizo historia en la NBA y logró unir a los Lakers en el último minuto, pero no fue suficiente. San Antonio detuvo a los Lakers por segunda vez en seis noches, obteniendo una victoria de 110-106.

LeBron anotó su inicio de temporada con 35 puntos en 13 de 21 tiros más 11 rebotes. Él era especialmente dominante dentro del arco, anotando ocho veces en el borde y tres veces desde el rango medio, mientras que incluso se mezclaba en un pase para él por segunda vez esta semana.

Foto: Los Ángeles Lakers

"The King" llevó su juego a otro nivel en el tercer cuarto, cuando anotó 13 puntos y subió dos de las listas de todos los tiempos de la NBA. Con un impulso de base, superó a Shaquille O'Neal por el sexto gol de campo más logrado en una carrera. Tres minutos más tarde, despidió de rango medio para suceder a Dirk Nowitzki como el sexto máximo anotador en la historia de la NBA, así como el líder entre los jugadores activos.

Pero una vez establecida las nuevas marcas con el nombre del hombre de 2,03 metros, Los Ángeles Lakers bajaron su producción luego que su figura se fuera al banquillo y la preeminencia de 14 unidades desapareció, por lo que le permitió a los de San Antonio finiquitar el encuentro ganando por diferencia de dos dobles.