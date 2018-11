Resumen Liga Argentina - Semana 5: La paridad se da con sorpresa

Atenas perdió

Foto: La Liga

Una trabajosa y justificada victoria (87 a 75) logro Del Progreso ante Atenas de Patagones. Jaghawn Walters desequilibró en ofensiva y le aportó 31 puntos al ganador el pasado.

A pesar de tener que soportar el buen trabajo de Lotanna Nwogbo, Progreso supo hacer su juego en ofensiva moviendo bien el balón, incluso poniéndolo en cercanías del aro rival con posteriores anotaciones vistosas.

Las reiteradas falta del visitante ayudaron al local a seguir alimentando el tablero punto tras punto desde la línea de simples (27 sobre 40 intentos), y con eso Progreso siguió dominando el partido.

Rocamora sigue prendido

Foto: La Liga

En un partido que tuvo de todo, Rocamora venció el pasado lunes 72-67 a Platense y sigue dando la pelea en la División Centro Sur de La Liga Argentina de Básquet junto a Estudiantes de Olavarría y el propio Calamar.

El Rojo fue superado al cabo del primer tiempo en el que llegó a estar 12 puntos abajo pero en el segundo mostró otra cara y se alzó con un gran triunfo. El base Facundo Gago, con 22 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias fue la figura del juego; Sebastián Uranga, con 18 puntos y 6 rebotes, se destacó en la visita.

Finiquito la racha de San Isidro

Foto: La Liga

Tiro Federal puso fin a la gran racha ganadora de San Isidro hasta este martes por la noche. El equipo de Morteros se mantuvo con un importante triunfo por 66-62, ajustado según dicta el marcador y luchó hasta el final teniendo en cuenta el buen partido en defensa que hizo el dueño de casa. Los de Gustavo Lucato sumaron su cuarta victoria en el torneo, importante para acomodar más en la División Centro Norte.

Leonardo Strack fue el máximo anotador de Tiro con 13 puntos, aunque también fue determinante el gran juego de Bruno Oprandi con 6 unidades y 13 rebotes. Nahuel Paciotti tuvo un buen aporte con 8 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias.



Otros resultados:

Rivadavia de Mendoza venció a Petrolero por 90-67

Racing de Chivilcoy derrotó a Gimnasia por 75-74

Echagüe con debut de Franco Barroso ganó ante Sportivo América por 84-81

Fixture:

Para hoy miércoles 21 de noviembres, se disputaran dos partidos Centro Español vs Atenas y Unión de Santa Fe vs Sportivo América. Miestras que para mañana se veran las caras nuevamente Rivadavia de Mendoza vs Petrolero, y Central Argentino Olimpico (Ceres, Santa Fe) vs Obera TC.

Tabla de posiciones