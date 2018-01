Lakers ganan su segundo juego en fila

Google Plus

Frank Nkitilina sumó siete puntos desde el banco. Foto: Getty Images

Los Angeles Lakers obtuvieron un triunfo relevante ante un rival como New York Knicks, franquicia con la que supo tener buenos encuentros en años anteriores. La victoria fue 127 a 107, lo que significó la segunda victoria sin Lonzo Ball, ausente por lesión.

El conjunto angelino nunca dejó entrar en juego a su oponente y le ganó los cuatro cuartos (30-29, 37-34, 30-26 y 30-18). Como refleja el score, durante los primeros 24 minutos hubo mucha paridad entre ambos equipos, donde los neoyorquinos no lograban pasar al frente, mientras que los Lakers no pudieron sacar mayor diferencia para irse al descanso largo con una ventaja más tranquilizadora. Para el tercer y último período, los de la casaca púrpura y amarilla no le dieron chance a los Knicks y terminaron perdiendo por 20 puntos.

Jordan Clarkson, base suplente y con grandes chances de ser traspasado antes del nueve de febrero, acabó como goleador del equipo con 29 puntos, 10 asistencias y seis rebotes. El otro con posibilidades de ser traspasado es el interno Julius Randle, quien anoche también brilló al añadir 27 unidades y 12 recobres. Kyle Kuzma, uno de los rookie de este año, anotó 15 tantos desde el banco. Brook López (14), Larry Nance Jr. (13) y Brandon Ingram (10) fueron los otros jugadores que llegaron al doble dígito.

Del lado perdedor, Kristaps Porzingis, Michael Beasley y Tim Hardaway Jr. llegaron a 17 cada uno, respectivamente, repartiéndose el liderato del goleo. Luego Courtney Lee quedó atrás con 16 tantos y Enes Kanter con 12 unidades y 14 tableros llegó a un nuevo doble-doble en la temporada.

Ahora los Lakers buscarán seguir escalando posiciones cuando reciban este martes a su rival de toda la vida: Boston Celtics. Los Knicks, en cambio, tratarán de ganar este miércoles 24 ante los líderes del Oeste, Golden State Warriors en condición de visitante.