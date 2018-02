De la mano de Holiday, Pelicans ganó ajustadamente

Anthony Davis golpeó con fuerza su brazo en el aire mientras la bocina final proporcionaba un cuarto triunfo consecutivo y una cuarta actuación prolífica consecutiva. El All-Star luego se enfrentó a la exuberante multitud de New Orleans con ambos brazos levantados y comenzó a intercambiar choca los cinco con los fanáticos que señalaban a lo largo del borde de la cancha.

Davis tuvo 45 puntos, 17 rebotes, cinco bloqueos y cinco robos, y los Pelicans vencieron a los Miami Heat 124-123 en tiempo suplementario el viernes por la noche.

Con el tiempo, la pérdida de su colega All-Star DeMarcus Cousins podría condenar a New Orleans mientras trata de asegurar uno de los últimos puestos de los playoffs en la Conferencia Oeste. Pero no si Davis puede ayudarlo. Ha anotado no menos de 38 puntos durante la racha de cuatro triunfos de New Orleans y al menos 42 en tres ocasiones.

"Estoy tratando de hacer mi parte", dijo Davis. "Cuando Cous 'salió por primera vez, estaba pensando demasiado. Intentaba hacer cosas que normalmente no haría. Y ahora solo estoy jugando, simplemente jugando baloncesto, jugando con muchos instintos, mucha confianza y tratando de hacer el juego correcto, ya sea para mí o para mis compañeros de equipo ".

Goran Dragic anotó 30 puntos y Dwyane Wade conectó dos corredores para darle al Heat la ventaja dos veces en los últimos 36 segundos de tiempo suplementario, pero Davis respondió al primero con una bandeja cuando recibió una falta, y Jrue Holiday respondió el segundo con un corredor en el carril con 7 segundos restantes.

Wade tuvo un último golpe para la victoria con Holiday defendiéndolo de cerca. Rebotó en el aro de Josh Richardson, cuyo apresurado jugador devolvió el balón al tiempo que expiraba en la tercera derrota consecutiva de Miami.

Holiday terminó con 29 puntos y nueve asistencias, conectando con Davis en varios dunks de callejón. Ian Clark anotó 21 puntos, su mayor marca de la temporada, y Nikola Mirotic culminó su actuación de 10 puntos y nueve rebotes con un crucial 3 en tiempo extra.

Hassan Whiteside tuvo 19 puntos y 16 rebotes antes de cometer falta en tiempo extra cuando atacó a Davis en un intento de recuperación. Davis conectó los dos tiros libres para empatar el marcador en 117, y luego le dio a New Orleans una breve ventaja con su quinto clavado en el callejón en el flop de Holiday con 1:10 por jugarse.

Wade tuvo 16 puntos, mientras que Richardson y Tyler Johnson anotaron 15 cada uno.

Ninguno de los equipos fue capaz de construir una ventaja de dos dígitos durante el juego que atrajo a una multitud bulliciosa con su ritmo rápido y variedad de momentos destacados en ambos extremos de la cancha. Hubo 13 vínculos y nueve cambios principales.

Nueva Orleans anotó 37 puntos de quiebre rápido. Davis arrojó siete volcadas, hizo jumpers de embrague y conectó varias tomas mientras recibía una falta. Hizo 17 de 34 tiros y 10 de 11 tiros libres.

EFECTO MEK

Davis no fue el único que bloqueó tiros para New Orleans. Emeka Okafor, ahora en su segundo contrato de 10 días tras estar fuera de la liga por más de cuatro temporadas, tenía cinco bloques por jugar con siete rebotes en poco menos de 18 minutos.

"Mi función a partir de ahora es solo hacer todas las pequeñas cosas, ya sabes, jugar una buena defensa, agarrar rebotes", atestiguó Okafor, de 35 años. "Se siente genial que ganemos y siento que estoy contribuyendo de alguna forma o forma. ... pero estoy perdiendo el control cuando, en caso de duda, juego una buena defensa y solo recupero el balón y corro ".