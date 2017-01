San Lorenzo retornó con una victoria

Google Plus

El reciente campeón del Súper 4 disputado en Corrientes comenzó la otra parte de la temporada imponiéndose a un Milrayitas que no le sienta bien la ruta (2-11).

El destacado: con los 19 puntos convertidos (3-5 triples), 5 rebotes, 4 asistencias y 5 recuperos, Mathías Calfani fue el jugador de tarea brillante en el conjunto ganador. En la visita, Roberto Acuña sumó 16 tantos.

El Cuervo abrió el juego con un parcial de 8-0 en el inicio. Peñarol se animó lentamente y devolvió favores hasta pasar al frente (9-10). Luego San Lorenzo reaccionó a la arremetida marplatense y con Calfani a la cabeza (8 puntos) cerró el cuarto con ganancia de seis: 20-14.

Con el ingreso de Sandes, el Ciclón reforzó mejor aún el ataque jugando un perfecto pick and roll y seleccionando tiros certeros. Desde el otro lado, al Milrayitas se le cerró el aro y el local sacó ventaja de 14

(32-18), diferencia que obligó el tiempo muerto visitante. San Lorenzo se llenó de faltas innecesarias en un par de minutos y le dio la posibilidad a Peñarol de sumar desde la línea de libres, pero no aprovechó desde esa vía, si no que encontró espacios y mayormente con contraataques se puso a dos (34-32). Al final, San Lorenzo volvió al gol pero la visita por momentos jugó mejor y ajustó el marcador: 38-35.

El local volvió a mostrar la imagen del comienzo del partido y pudo distanciarse (42-35), pero otra vez tuvo algunas desatenciones que le dieron paso a Peñarol a llevar a cabo su juego y quedar a uno (47-46) promediando el tercer período. Pero San Lorenzo cerró el cuarto de la misma manera que lo abrió: parcial de 6-0 y entró al último 53-46.

El Ciclón no desaceleró la marcha y con un encendido Safar, que cerró el cuarto anterior con un triple, volvió a ser clave para alargar distancias (clavó tres bombas más). El local se alejó por 18 (69-51) y sumado a que Peñarol volvió a tener chances nulas en ataque, el partido ya conocía el rumbo. Con diferencia de 27 para el anfitrión (80-53), ambos entrenadores mandaron a la cancha a sus juveniles y el juego culminó con victoria del flamante campeón del Súper 4 por 86-61.

Los puntos altos: en San Lorenzo, Selem Safar (20 puntos -6/11 triples-). En la visita, Alejandro Diez (10).

Próximos

El Matador comenzará la gira cordobesa enfrentando a Instituto y Peñarol visitará el Templo del Rock para jugar ante Obras.

Estadísticas

http://www.fibalivestats.com/u/ADC/448657/bs.html