El CMB apoyará al Boxeo Adaptado

El boxeo quiere extender sus fronteras hacia un horizonte que es poco conocido en el mundo y que pretender incluir a las personas que por ciertos motivos no pueden participar del boxeo tradicional. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano, Mauricio Sulaimán anunció hace un par de días que su organismo dará su apoyo a un proyecto de Gran Bretaña relacionado al Boxeo Adaptado.

Sulaimán declaró a Seconds Out, que este nuevo anuncio será algo que trascenderá el noble deporte de los puños: ''Es un gran momento para mí, porque siento que este es el comienzo de algo que será recordado por muchos años''.

También se refirió a lo que significa el boxeo adaptado para las personas que lo practican: ''Cada boxeador es una gran historia y este boxeo adaptado es mucho mas fuerte, hace que ellos se sientan felices de quienes son. Hablé con algunos de los participantes sobre su vida, condición médica, y el boxeo es una razón para sonreír, es una razón para vivir''.

Sulaimán anunció en su cuenta de Twitter que trabajará con la Organización de Boxeo Adaptado (ABO por sus siglas en inglés), una entidad que se encuentra en Reino Unido y que hace un par de años difunde la actividad. El mandamás del CMB quiere que este proyecto se extienda internacionalmente en los próximos años.

