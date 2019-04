All Boys - Olimpo: Partido para hombres

Hay veces que el entorno nos condiciona, nos moldea de manera directa o indirecta, y nos iguala o "acomoda" ante las mismas circunstancias, así como nos lanzamos de cabeza a juntar cualquier tontería que se le caiga a otra persona, en un comportamiento social uniforme, así fueron las dos frases declaradas por los 2 DTs de los clubes que se enfrentan en Floresta. Pasen y vean.

COSA DE HOMBRES

Éste jueves Walter Perazzo en una relajada entrevista radial, explicó y dijo muchas cosas, entre ellas: "El de All Boys es un partido para hombres y tenemos que ganarlo". En tanto que su colega, Ricardo Rodríguez, al ser consultado por varios medios a la salida del partido perdido ante Vélez, entre otras frases, deslizó una con el mismo contenido neto "All Boys va a reaccionar, porque son hombres y saben de lo que se trata". Lo que nos queda claro es que no será un partido de fútbol femenino.

Ambos vienen de ser derrotados por finalistas de la Supercopa Argentina, ambos están fuera del descenso, pero cerca de caer, de hecho uno está debajo del otro en los promedios, y llegan un empate total en enfrentamientos y goles, y ambos, buscan torcer (no inclinar) la balanza a su lado, y hundir un poco más al otro, y hasta ahí las coincidencias.

Últimos 6 promedios POS Equipo Promedio 15º OLIMPO 1.227 16º ALL BOYS 1.204 17º Colón 1.204 18º Godoy Cruz 1.193 19º Quilmes 1.183 20º Argentinos Juniors 1.163

Ricardo Rodríguez: " All Boys va a reaccionar, porque son Hombres y saben de lo que se trata". All Boys fue derrotado claramente por Vélez Sarsfield en el Fortín de manera clara, a partir de los 15' del primer tiempo, en que los locales se fueron adueñando del encuentro hasta el final, Espinosa daba un sintético análisis " No pudimos tapar a Vélez se mueven mucho No fuimos claros con la pelota ", estas situaciones deportivas se le suman los problemas institucionales del Albo, que hace que no se puedan despegar totalmente del tema, como comentaba Carlos Casteglione " El equipo está muy golpeado, están pasando muchas cosas feas, lo futbolístico no nos ayuda", pero a éstas declaraciones le siguen segundas frases de Espinosa: "Contra Olimpo vamos a tomarlo con la seriedad que se debe", de Casteglione: "El sábado tenemos una final y no la podemos perder" y las de R. Rodríguez: "Esos son los clásicos nuestros, Argentinos, Olimpo, Tigre, Rafael,a Colón y con éstos vamos a pelearla".

Walter Perazzo: "El de All Boys es un partido para hombres y tenemos que ganarlo". Olimpo tuvo una lucha casi permanente en casa con Arsenal, pero éste aprovecho lo suyo y ganó, aunque los ánimos no han "bajado" pese a la escalera descendente, desde el triunfo con el campeón, el empate con Tigre y ahora la derrota del martes. Para ellos también este partido se debe transformar en bisagra para volver a los 6 partidos sumando sin parar y récord de valla invicta para Nereo Champagne (en Olimpo). Por otro lado, Perazzo recupera todos los soldados de los invictos, ya que sólo le dieron una fecha a Moiraghi por su expulsión ante Tigre, Blanco cumplió su fecha y está limpio de amarillas, mientras que Lugüercio ya está en condiciones, hasta el mismo Waltergol refleja esta tranquilidad, aunque sin excusas para lo que viene: "El hecho de que el sábado vuelvan algunos de esos jugadores nos va a fortalecer.”

Concentrados en un sentimiento de resurgimiento y a la espera de que sea éste sábado y en el mejor lugar, en el Malvinas Argentinas el técnico del equipo de los Albos, Ricardo Rodríguez, en un ensayo táctico realizó 3 cambios: Marcelo Bustamante, Oscar Ahumada y Juan Careaga fueron titulares en lugar de Fuentes, Barbaro y Calleri. Esas serían las únicas variantes para enfrentar a Olimpo respecto a Vélez.

Entre las dos categorías se enfrentaron en 11 ocasiones de las cuales, Olimpo ganó 5, All Boys 3, y 3 empates. En Primera Jugaron 5 Partidos: All Boys ganó 2 (5 goles). Olimpo ganó 2 (5 goles).Empataron en 1 ocasión ocasión. Empate total en todo