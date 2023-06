Battaglia presentó la renuncia en Huracán.

Huracán necesitaba ganar en Paraguay para continuar en la Copa Sudamericana, pero no estuvo ni cerca del objetivo. El equipo de Sebastián Battaglia cayó por 2-0 con Guaraní en el estadio Tigo Manuel Ferreira y sufrió la expulsión de Iván Valenzuela (primer tiempo) y Santiago Luján (segundo tiempo).

En Ecuador, en tanto, Emelec ganó 2-1 por lo que el grupo quedó con Guaraní (11 puntos) como clasificado a octavos, Emelec (9) pasando a 16avos, y Danubio (7) y el Globo (5) eliminados. El Globo no solo sufrió una derrota, sino que también quedó sin entrenador, luego de que Battaglia presentara su renuncia a la institución.

Además de la renuncia, Fernando Tobio, el capitán de Huracán y uno de los referentes del plantel, soltó duras frases contra algunos de sus compañeros luego del partido: ¨Es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Tenemos muchos chicos que jugaron hoy y dieron la cara. La verdad que es muy complejo así. Lo que entiendo es que el que quiere estar lo tiene que demostrar y el que no, se tiene que ir¨. Después de enterarse de que Battaglia no dirigiría más en el club, Tobio acompañó al DT a la conferencia de prensa y expresó: ¨Nos golpea mucho, venimos de un semestre duro. Se había ido un entrenador, se hace muy difícil, venimos a jugar una final con muchos chicos del club y así se hace todo muy difícil. No es casualidad que nos esté pasando esto¨.

¨Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara. Por un dolorcito, hay algunos compañeros que no están aca, que no dan la cara. Se hace difícil, se está yendo un DT y esto va a seguir pasando¨, agregó el jugador.

Tobio remarcó la situación que vive el club y aclaró que la salida de un entrenador no es la solución, ya que se presentan una crisis interna: ¨No somos conscientes de lo que estamos viviendo. Urgentemente tenemos que sentar cabeza, entender lo que nos jugamos y no mentirnos más, ni a nosotros ni a la gente. Hay que apretar los dientes de verdad y salir adelante¨.