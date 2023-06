Battaglia y el tenso cruce con un periodista partidario

Huracán cayó frente a Gimnasia por la fecha 20 de la Primera División de Argentina, con un duelo que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) y fue dirigido por Nicolás Ramírez. Luego de finalizar el partido, Sebastián Battaglia protagonizó un tenso cruce en conferencia de prensa con el periodista partidario Leandro Sánchez: “¿Qué querés que haga? ¿Querés que esté pateando la mesa y las sillas? Nosotros tenemos sentimientos y entendemos la situación. No fue un partido más, no hace falta que lo explique porque no soy necio. Queremos sumar de a tres, pero lamentablemente a veces el fútbol tiene este tipo de situaciones y no te da lo que merecés”.

El Globo viene acumulando 9 partidos sin sumar tres puntos y 7 son dirigidos por el ex DT del Xeneize. “Estamos pagando con derrotas que duelen, porque por ejemplo hoy nos quedamos sin nada sobre el final sin merecerlo. Y tenemos bronca porque los rivales no nos superan, pero no podemos convertir a pesar de las situaciones que creamos”, explicó Battaglia y además agregó: “Todos sabemos de la situación por la que estamos atravesando y lo tenemos claro, pero por ejemplo en este partido ellos fueron superiores en el primer tiempo, pero en el segundo nosotros manejamos mejor la pelota. Pero es cierto que debemos estar atentos a los detalles hasta el último minuto, porque por ello perdemos puntos como hoy”.

Huracán marcha 26º en la Liga Profesional con 18 puntos, uno por encima del fondo de la tabla de posiciones, y está último del Grupo B de la Copa Sudamericana. Luego de la fecha FIFA, intentará conseguir la victoria ante Newell´s por el torneo local y darle un respiro a todo el plantel e hinchas. El partido se jugará el viernes 23 a las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Sebastián Battaglia en laQuemita (Foto: Brian Pécora).

Este miércoles habrá una reunión con la comisión directiva para hablar de la situación del equipo y de la continuidad del entrenador.