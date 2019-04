Nicolás González: "Vivo en el lugar que siempre soñé"

Argentinos Juniors transita un nuevo campeonato tras el ascenso logrado hace unos meses. Actualmente, está en la novena posición de la Superliga ubicándose en uno de los puestos a las copas internacionales tras obtener buenos resultados. Uno de los artífices de estos encuentros en la élite del fútbol argentino es Nicolás González, quien ya anotó en varias oportunidades.

El jugador del Bicho brindó una entrevista al club de La Paternal y se refirió a varios temas. Sobre su presente manifestó: “Vivo en el lugar que siempre soñé pero eso no se saca de la cabeza saber que esto recién empieza y que eso me lleva a estar enfocado en seguir adelante, jugando y demostrando lo mejor que puedo en la cancha”.

También recordó a Gabriel Heinze, quien fue su entrenador en la B Nacional, y dijo: “Fue muy lindo lo que hizo Gabriel, me hizo debutar y aprender mucho de él. Junto a su cuerpo técnico son unos genios, son amantes del trabajo y de este deporte, a tal punto que hasta encuentran cada detalle para poder vencer al rival. Heinze puntualmente es un técnico bárbaro a quien hoy en día todos quieren tener”.

Nicolás fue seleccionado por la revista FourFourTwo como uno de los mejores jugadores sub-20 del mundo. “Hay que aclarar que tanto como me tocó a mí también pudo haber estado Alexis Mac Allister. Esto no es un logro personal, es un reconocimiento hacia todos mis compañeros que me dan la confianza necesaria y es un mimo muy lindo que me da fuerzas para ir para adelante”, confesó.

Recordando el ascenso a Primera, González fue quien anotó el gol del ascenso en La Paternal y sobre ello declaró: “Cada día siento lo mismo que aquella vez. No lo puedo creer aún, el gol lo tuve que ver miles de veces porque no caigo en la situación y hasta el día de hoy lo sigo viendo. Nací en este club y quería devolverle algo a toda la gente de Argentinos que siempre me quiso y me dio la posibilidad de estar acá”.