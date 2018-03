River - Olimpo: Gallinas vs Cigarras

Google Plus

El Club Atlético River Plate perdió ante Huracán por 1 a 0, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Es su tercera derrota consecutiva (6 de los últimos 7), comienza la fecha vigésimo primero con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

Olimpo perdió 1-2 con Belgrano de Córdoba de local, y si bien mostró dominio y ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, la falta de contundencia sigue siendo evidente, sigue esta fecha en la 26ª posición, con sólo 9 puntos y en los promedios tiene por encima a Tigre (afuera) a 9 puntos, y por debajo sigue Temperley a sólo 1.

Emiliano Tellechea: "Nos cuesta todo el doble, pero no queda otra que meterle y seguir enfocados porque esto es muy largo".

Cahais: “Hay que seguir con la mente en alto, esto es fútbol y vamos a ir a la cancha de River a plantarnos".

La baja de Maximiliano Fornari es especialmente sensible en función de lo que ocurre con Rodrigo Caballucci, otro mediocampista ofensivo que puede ocupar el carril izquierdo y que todavía no sabe cuando podrá salir a la cancha. David Vega además está desgarrado. Por lo que Bassedas meterá los mismos 11 para intentar traerse sus primeros puntos del año por lo que Bassedas apuesta por no cambiar los 11.

Christian Bassedas: “El equipo debe seguir rodando, creciendo y creyendo en sí mismo. Contamos con un buen plantel, parejo, sin individualidades que sobresalgan. Por eso hacemos tanto hincapié en el equipo, la salvación dependerá de lo que hagamos como grupo y del compromiso de todos”.

EL DESASTROSO CAMPO DE JUEGO DEL MONUMENTAL

El canchero de River programó la aplicación de insecticida y fungicida preventivos a principios de enero pero por una confusión de bidones, terminaron aplicando un herbicida que destruyó el césped.

Marcelo Gallardo: " Creo que está peor que este. Veremos cómo se va recuperando, pero me preocupa porque si no tenemos el beneficio del buen campo vamos a tener que cambiar. Nosotros jugamos con la pelota, necesitamos de un buen campo de juego. Tenemos que crecer como equipo y estoy convencido de que lo vamos a hacer con buenas cosas. No tenemos que perder más puntos. Nos tenemos que preparar para lo que viene".

Armani, de 31 años, será titular, es uno de los cuatro jugadores que se incorporaron a River a principios de 2018 junto al delantero Lucas Pratto, el volante colombiano Juan Fernando Quintero que irá al banco y el mediocampista Bruno Zuculini.

Leonardo Ponzio, capitán y símbolo del River Plate de Marcelo Gallardo, firmó la extensión de su vínculo con el club de Núñez hasta el 30 de junio de 2019.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 18 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA RIVER OLIMPO EMPATES 10 4 4 27 24 Goles

La Banda acumula 2 victorias seguidas frente al Aurinegro .

Máximas goleadas de River Plate:

Clausura 2006: River Plate 3 Olimpo 0

Apertura 2003: River Plate 3 Olimpo 0

+ Máxima goleada de Olimpo:

Apertura 2007: Olimpo 4 River Plate 0

Últimos 6 partidos:

Inicial 2013: River Plate 1 Olimpo 3

Final 2014: Olimpo 1 River Plate 1

Transición 2014: River Plate 1 Olimpo 1

Campeonato 2015: Olimpo 1 River Plate 1

Torneo 2016 - Fecha 11: Olimpo 0 River Plate 1

Campeonato 2016/17 - Fecha 14: Olimpo 1 River Plate 2

Entre el poderío y la mala campaña de Millorario, y la fragilidad en la situación Aurinegra, mezclado con la imperiosa "necesidad de sumar lo que sea", tendremos un partido interesante, a menos que alguno sea sorprendido de entrada, y no tenga la voluntad de buscar cambiar su destino.

Ficha del partido:

Fecha 14ª Sabado 3 de febrero

Horario: 21:30 hs.

Estadio: Estadio Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Matías Beares

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Emisión: TNT Sports

Darío Herrera dirigió 13 veces a Olimpo 9 en primera , 3 en B Nacional, y 1 en Copa Argentina, fueron 6 victorias Aurinegras, 7 derrotas y ningún empate.