Necesita ganar para salir del mal momento

Este domingo desde las 13.15 horas Estudiantes de La Plata se enfrentará a su par Patronato, en Paraná. Por la fecha número 23 de la Superliga Argentina de Fútbol el conjunto de Lucas Bernardi buscará los tres puntos que en caso de no conseguirse, podría significar el final del ciclo para el DT albirrojo.



Tras la seguidilla de derrotas que acumula el equipo estudiantil, y el clima tenso generado en la cancha, Estudiantes tiene la obligación de ganar. Luego de la derrota ante Chacarita en condición de local los hinchas mostraron su enojo y hubo insultos hacia el DT, quien no la está pasando bien. Perder ante el Patrón podría traer sus consecuencias.



El local no se encuentra en una situación cómoda ya que juega con la calculadora en la mano. Pese a eso Patronato logró un buen juego y la cosecha de varios puntos gracias al funcionamiento y el alto nivel de su delantero Sebastián Ribas, actual goleador del torneo. Por otro lado, habrá ex Estudiantes en el Patrón, ya que Gastón Gil Romero, Julian Marchioni (ambos deben volver al Pincha a final del torneo) y Maxi Nuñez podrían sumar minutos.



Estudiantes pondrá lo mejor, con la vuelta de Mariano Andújar y un once titular, no confirmado, que podría incluir a Pavone y a Dubarbier. De esta manera el equipo pincharrata podría salir a la cancha con: Andújar, Sánchez, Schunke, Desabato, Dubarbier; Gomez, Braña, Zuqui, Rodríguez; Pavone o Melano y Otero.



El encuentro será dirigido por el juez Silvio Trucco, quien estará acompañado por los asistentes Gustavo Esquivel y Pablo Gonzalez. Televisará Fox Sports 2, en uno de los partidos liberados sin necesidad del pack fútbol.