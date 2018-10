Mauricio Aquino: “Traté de hacer lo mejor posible”

Arsenal se despidió de gran manera en su casa ante Rosario Central por 4-0 con mayoría de los chicos del club. El arquero que se inició en la inferiores de club, Mauricio Aquino, tuvo su tarde soñada, debutando en la primera y siendo figura para mantener su arco en cero”.

“Estábamos esperando una victoria para despedirnos de casa. Sabíamos que el próximo semestre va a ser muy duro, porque la B Nacional la vamos a tener que remar bastante y no queríamos ir de la mejor forma”, confesó el arquero Mauricio Aquino.

@davidnieva95

“Un sueño. Hace 4 años que soy profesional y la vengo remando desde abajo y esperando la oportunidad y el Huevo confió en mí y me aclaró que iba a ser mi partido y que contaba con toda la confianza tanto cuerpo técnico como mis compañeros. Traté de hacer lo mejor posible”, confesó Aquino que tuvo su debut soñado en casa sin convertir goles.

“Es un logro bastante bueno que tiene el Huevo que está apostando a los pibes y ellos están respondiendo y demostrando que están para jugar y que lo quieren a Arsenal”, llenó de elogios al DT Sergio Rondina.

“Es raro perder la categoría seis fechas antes y había que seguir y dar el pecho y demostrar que estamos trabajando bien”, dijo Aquino

“Sabíamos que Central venía con una idea de atacar y responder en la contra porque tenían delantero para eso” hizo referencia el joven arquero de Arsenal

@davidnieva95

“Fue alegría y a la vez mantenerme serio, porque es un partido difícil y trate de mantenerme lo más calmo posible junto a mi novia, mi hijo y a mi familia y no perder el eje para tratar de hacer un buen partido” confesó el portero de 24 años.

@davidnieva95

“La vida de un futbolista está dividida en seis meses y tenes que ver qué pasa. Yo en junio no sé lo que voy a hacer. Por suerte el Huevo me está dando minutos y me estoy mostrando y creo que le tengo que dar esa confianza que él me da a mí para terminar el Torneo. Tengo contrato hasta 2019”, finalizó la rueda de prensa haciendo un análisis de su presente.