Volvió la mística

Estudiantes de La Plata enfrentó el pasado jueves por la noche a Nacional de Uruguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Obligado a ganar por dos goles de ventaja, comenzó perdiendo, pero logró darlo vuelta. Con dos goles de Otero y uno de Melano, el Pincha pasó a los octavos de final.

Durante la primera etapa del partido el Pincha no mostró su mejor cara. Apenas jugados cuatro minutos el Bolso anotó el 1-0 desde los pies de Matías Zunino, que tras un córner y una muy mala marca del Pincha, empujó la pelota sobre la línea. Pese a verse obligado a hacer tres goles, el equipo de Benítez no dio pie con bola y no logró causar peligro en el arco de la visita. Estudiantes se mostró muy impreciso, nervioso, partido y sin ideas más que pelotazos a los delanteros.

La carta de juego fue Rodrigo Braña, que pese a la entrega no encontró un socio en el juego. El pelotazo a la trepada de los laterales no resultó, ya finalizaron en centros a las manos del arquero. La más clara la tuvo Sánchez, que promediando la mitad del primer tiempo estrelló un remate en el palo tras un centro que nadie logró conectar.



Por lo contrario, en la segunda etapa del partido, todo cambió. Al comenzar ingresó Otero en lugar de Iván Gómez y se paró como extremo, rotando con Lucas Melano. Parecía imposible que Estudiantes hiciera tres goles, pero la mística apareció, otra vez. Al minuto 16 de juego el árbitro pitó penal tras una mano de Bergessio en el área de Nacional, y el colombiano Otero convirtió el 1-1 rematando a la derecha del arquero. Ahora faltaban dos goles para pasar a octavos, a falta de media hora para el final.

Ingresó Zuqui en lugar de Lattanzio y se rearmó el mediocampo. Tras una serie de toques, Rodríguez la abrió para Otero que tiró un centro atrás dentro del área para que Melano la empuje y anote el 2-0. La hazaña se veía más cerca. Braña se fue expulsado en Estudiantes y Bergessio en la visita. Zuqui se paró de volante central y el Pincha fue en busca del pase a octavos.

Faltando cinco minutos para el final del partido Benítez sacó a Desábato para que ingrese Lugüercio, parándose con tres atrás, y apostando a encontrar el tercer gol de la noche. Al minuto 45 del segundo tiempo llegó la mayor esperanza: Pavone entró al área, lo bajaron y el juez volvió a pitar penal. Otero, nervios de acero, remató igual que anteriormente y desató la locura del 3-1. Sin mucho más en el partido, se fue expulsado Oliva en la visita tras una dura falta ante Zuqui. Tras el final, fue todo festejo.