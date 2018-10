Javier Mascherano: "Mi única pretensión es ayudar a mis compañeros"

El experimentado volante de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa, desde Ezeiza, de lo que puede ser su último mundial, el apoyo del público argentino con los jugadores y sobre su puesto en el equipo, su lugar siempre estuvo en la mitad de la cancha aunque Jorge Sampaoli lo quiere como defensor central en su esquema.

El Jefe, negó tener alguna pretensión sobre su lugar en el campo de juego, además aseguró: "Mi única pretensión es ayudar a mis compañeros desde donde me toque. No tengo ninguna preferencia de jugar de cinco o de dos. Estoy dispuesto a ayudar desde donde me toque. Sería egoísta de mi parte querer venir a la Selección en mi último Mundial con pretensiones. Lo único que quiero es ayudar a mis compañeros desde donde me toque y de la manera que sea para así ayudar a que las cosas vayan por el buen camino".

El ex River, cree que la gente si valora a esta generación, y que además siente el apoyo de los mismos: "Creo que la gente en la calle siempre nos ha valorado. Nunca he sentido algo negativo, siempre mensajes positivos. Sentimos el apoyo todo el tiempo. Desde hace dos semanas llegué y el primer día ya sentí que la gente vivía el clima del Mundial. Estoy muy agradecido por todo", cerró el hombre del Hebei Fortune.

Con 33 años, Javier Mascherano jugará su cuarto Mundial en Rusia 2018, igualando así el récord de Diego Armando Maradona que tuvo las mismas participaciones, Lionel Messi también compartirá este logro. "Es todo un honor alcanzar esta marca al lado de dos extraterrestres", declaró.

El ex Barcelona lleva un total de 142 partidos con la Albiceleste, con 3 goles convertidos (1 en amistosos y 2 por Copa América). Además consiguió la medalla de oro dos veces, de manera consecutiva, en Atenas 2004 y Beijing 2008, único jugador que alcanzó esto.