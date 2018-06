Guía selección croata 2018: para volver a ser protagonista

Google Plus

El Mundial de Rusia 2018 está cada vez más cerca, al igual que el debut de Croacia, y los hinchas están expectantes por esta nueva oportunidad que tendrán los croatas. El seleccionado que dirige Zlatko Dalić, quiere volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, y mejorar su imagen en las últimas ediciones. En la actual es parte del Grupo D, junto a Argentina, Nigeria e Islandia.

Su historia en los mundiales

La Selección de Croacia tuvo su primera participación mundialista en el año 1998, disputado en Francia, donde tuvo su mejor actuación. Esta será su quinta Copa del Mundo, como se nombró con anterioridad en Francia 1998, las demás fueron: Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014, en estos cuatro, los croatas no pudieron pasar la fase de grupos.

En el 2002, compartieron el Grupo G, junto a México, Italia y Ecuador. Cayó en su debut ante México por 1 a 0, y a pesar de vencer al rival más difícil, Italia, 2-1 en la segunda fecha, volvió a ser derrotado, esta vez a manos de Ecuador, nuevamente por la mínima.

Para la edición de 2006, el sorteo determinó que sea parte del Grupo F, acompañado por Brasil, defensor del título, Australia y Japón. No tuvo resultados positivos, Croacia no logró sumar un punto en sus tres encuentros. Perdio 1-0 vs la verde amarela, empató sin goles con Japón y en dos tantos contra Australia.

En la edición pasada, Brasil 2014, formaron parte del Grupo A, otra vez se veía con Brasil y México, el restante era Camerún. Solamente venció a Camerún, goleada 4 a 0, luego perdió contra los locales y los mexicanos por 3 a 1.

El gran recuerdo de Francia 1998

Aunque ya pasaron 20 años, seguramente los hinchas croatas todavía tienen en sus memorias el gran recuerdo del Mundial de Francia 1998. Hacemos un párrafo aparte en esta Copa del Mundo, ya que Croacia tuvo un gran torneo y alcanzó su mejor ubicación. Además formó un gran plantel, con un gran delantero como Davor Suker.

Integró el Grupo H, donde sus rivales fueron, Jamaica (debutante en ese Mundial), Japón y nada menos que la Selección Argentina, quien estará en su zona también en Rusia. Victoria ante los caribeños en el debut 3-1, y frente a los japoneses 1-0. A pesar de caer contra la Albiceleste, se terminó clasificando a los octavos de final.

En la fase eliminatoria, se midieron con Rumania, ganando por 1-0 para avanzar a los cuartos de final. En esa instancia, iba a dar la gran sorpresa del torneo, goleaba nada menos que a Alemania 3-0, para ponerse entre los cuatro mejores del mundo. El sueño llegaba a su "fin" en la semifinal, perdió ante el anfitrión, quien fue campeón del mundo, vs Francia 2-1. El 11 de julio jugó por el tercer puesto, tenía en su camino a otra potencia como Holanda, se llevó el triunfo por 2 a 1, logrando el mejor puesto del país.​

El equipo que va a Rusia

Al mirar la plantilla del seleccionado europeo, su gente se ilusiona con hacer un buen papel como hace 20 años. Para muchos, puede ser uno de los mejores equipos de los últimos años en ese país.

Estos son los 23 representantes de Croacia:

Arqueros: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Danijel Subasic.

Defensores: Duje Caleta-Car, Vedran Corluka, Tin Jedvaj, Dejan Lovren, Josip Pivaric, Iván Strinic, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko.

Mediocampistas: Milan Badelj, Filip Bradaric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Iván Rakitic.

Delanteros: Nikola Kalinic, Andrej Kramaric, Mario Mandzukic, Iván Perisic, Marko Pjaca, Ante Rebic.

Posible once

Croacia se caracteriza por tener un gran mediocampo. El equipo cuenta en ese sector con grandes jugadores como, Marcelo Brozovic, Iván Rakitic, Mateo Kovacic y su gran figura, Luka Modric, el hombre del Real Madrid se destaca por su inteligencia en sus pases. Zlatko Dalić, planea jugar con un sistema de 4-2-3-1 o 4-3-3.

Este sería un posible once de la selección croata: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Iván Strinic; Iván Rakitic, Marcelo Brozovic; Mario Mandzukic, Luka Modric, Iván Perisic; Nikola Kalinic.

Rivales en el grupo

El seleccionado croata estará en el Grupo D, junto a Argentina, el rival más complicado que tendrá, Nigeria e Islandia, quien le ganó el pasaje directo en las Eliminatorias de la UEFA.

El 16 de junio, hará su debut ante la Selección de Nigeria. Aunque no parezca un rival de su altura, el seleccionado africano puede darle mucho trabajo a los europeos, además se verá si puede soportar el juego físico.

El día 21 de junio, deberá enfrentar al rival más duro de este grupo, con el que va a pelear el primer puesto, la Selección Argentina de Lionel Messi. El encuentro se jugará en Nizhny Novgorod. El historial en mundiales no lo favorece, ya que la Albiceleste se llevó la victoria la única vez que se cruzaron. Si se cuentan amistosos, suma 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Cinco días después, cierra esta fase ante Islandia, quien lo dejó segundo y sin clasificación directa.

Análisis de la selección de Croacia