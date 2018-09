Entrevista. Leandro Peréz: "Tengo muchas ganas de jugar un Metropolitano"

Leandro Peréz de 26 años de edad, mediocampista del Hockey Masculino de Temperley, nos contó en el programa de radio de Temperley VAVEL como se sentía y como se preparaba el equipo en esta nueva actividad en el club, que se empezó a formar a fines del año pasado. También nos dejó los días de entrenamiento que son los miércoles y viernes de 21hs a 23hs.

- ¿Cómo están preparándose con el hockey masculino?

- Tenemos un plantel superior formado, con muchas expectativas, un grupo muy lindo la verdad que me siento orgulloso de lo que se formó.

- ¿Cómo se ven para el torneo paralelo?

- Si, se armó con otros clubes que están en la misma situación un torneo amistoso, por decirlo de alguna manera con gente conocida y la verdad que bien. Jugamos un amistoso contra una tira de GEBA, perdimos tres a dos pero fue un lindo partido, estuvo peleado hasta el final. Seguimos puliendo muchas cosas tácticas y técnicas quizás de algunos, teniendo en cuenta que somos un equipo formado desde gente que empezó a jugar al hockey con Temperley y hay jugadores con más experiencia. Tenemos un concluir de todo y entre todos vamos aprendiendo, todos aportamos algo al equipo y nos veo bien, con muchas expectativas.

- En el partido contra GEBA, ¿qué errores se pueden ajustar en lo que es la semana para los otros amistosos?

- Por más que sea un torneito amistoso, de amistoso no tiene nada. Todos salimos a la cancha con ganas de ganar, y si perdes tenés esa sensación de en que fallé o que se puede corregir, por lo que vimos este en este partido físicamente nos veo bien parados, quizás corregir algunas cosas más tácticas, algún posicionamiento en la cancha, tener noción más acertada de lo que es el juego y aprender a leer este juego para adelantarse al otro equipo. Todo es práctica, tiempo y de a poco nos vamos acomodando en la cancha entre todos.

- ¿Cómo viste el crecimiento de la actividad en el club desde los más chiquitos hasta la primera división?

- La verdad que muy bien, amo al club, es un lugar que te incita a estar ahí adentro, te hace bien la gente que esta ahí adentro, tiene la mejor onda. La tira femenina que tenemos hay jugadoras de todos los tipos, tenés nenas que son cracks, son muy lindos grupos de la escuelita hasta la primera. Lo que es masculino todavía no pudimos sumar chicos para formar las inferiores pero de a poco yo creo que se van a ir animando.

- ¿Tenés la esperanza para el Metropolitano que viene puedan llegar a sumarse y que complenten las categorias de la forma que se pide y cumplan con todos los requisitos?

- Ojalá, yo tengo muchas ganas de jugar un Metropolitano, pero bueno la esperanza siempre está, vamos a tratar de hacer todo y laburar para llegar a eso. Tenemos que presentar mínimo tres categorías de inferiores más los planteles superiores, nos faltaría las inferiores que no es imposible tampoco, es tiempo y mucho laburo, es estar motivando que se animen, que vengan, una vez que un chico le pierde el miedo o quizás esa vana idea que el hockey es para las nenas, no se va más. Una vez que uno empieza a jugar no se va más del deporte y eso es lo lindo, la esperanza está vamos a ver como nos vamos desarrollando de acá a unos meses y quizás en seis meses te digo lo contento que estoy por estar jugando un Metropolitano.

- ¿En qué parte del club entrenan? ¿Qué disponen del club, y qué cosas reciben?

- Bien, por parte del club tenemos todo el apoyo que te puede brindar una institución de un deporte amateur, nunca tuvimos ningún tipo de inconvenientes, todo lo contrario tratamos de fomentar el crecimiento de las actividades. Nosotros entrenamos en las canchas sintéticas que están al fondo, canchita de siete, un lugar muy lindo todos los que conocen la institución puede decir que esta bien cuidado, bien mantenido, es un lindo lugar.

- Ahora que se dio finalmente lo del predio de Guernica una cancha de arena que disponga de las medidas oficiales, ¿qué tan importante es para ustedes tener una cancha propia de hockey?

- Eso seria un golazo, obviamente es como cada deporte, si no tenés una cancha de básquet no podés practicar, nosotros podemos entrenar perfectamente en donde estamos, una cancha de once te da otra noción, y otras posibilidades también al club de expandirse todavía más. Con esto del predio de Guernica que está todo el proyecto, tenemos esa esperanza, ese sueño de la cancha propia, todo lleva su tiempo y proceso.

- Nos hablabas del grupo que están muy unidos, si hablamos de equipo lo primordial es un grupo unido para después poder armar un estilo de juego, una idea, ¿qué importante es también para formar un equipo?

- Yo creo que es el pilar fundamental, vos podés tener un grupo de gente que sean excelentes jugadores con técnicas individuales, pero si no logras formar un equipo con lo que es esa unión de personas, esa sumatoria de individualidades nunca van a progresar y no van a llegar a ningún lado porque no generan confianza entre ellos. Yo los invito si quieren un día a presenciar un entrenamiento o partido y vean lo que es un grupo, un equipo, lo que es estar motivando todo el tiempo, corrigiendo bien a tu compañero porque lo querés ver mejorar, porque sabes que si él suma, vos sumas y todos sumamos. Si el equipo juega bien, el equipo gana.