Dos años, cinco entrenadores, futuro incierto en Tigre

Crónica de un final anunciado. A pesar que había expresado tener fuerzas para "seguir adelante trabajando". Sin embargo, la dirigencia le soltó la mano y Tigre, una vez más, se quedó sin director técnico. Hablamos de Cristian Ledesma, quien puso fin a su primera experiencia como DT tras su reciente retiro en Argentinos Juniors. El Lobo, junto a Mariano Herrón y Martín Aguirre, había generado expectativa, tras un olvidable 2017 con Caruso Lombardi. Sin embargo, el Lobo fue un escalón más hacia abajo.

El ciclo Ledesma empezó con una derrota de local ante Banfield, lo terminó con otro tropiezo en el José Dellagiovanna, contra Huracán (0-2). En ese lapso, en total, dirigió 23 partidos, con 5 triunfos, 10 empates y 8 derrotas, con 26 goles a favor y 29 en contra. Durante el inicio de su etapa, el equipo había logrado una cierta regularidad defensiva, sin embargo, solo fue un oasis y Tigre nunca tuvo una identidad de juego, y así lo reflejan los resultados: apenas 36,2% de los puntos conseguidos, eliminado tempranamente en la Copa Argentina, y por Superliga, de 63 puntos disponibles, el Matador solo sumó 22. Poco lo hacía sostener en el cargo, hasta que la CD decidió despedirlo.

Camoranesi, Troglio, Sava, Caruso y Ledesma no pudieron terminar ni un torneo completo.

Este mal por Victoria se remonta a 2016, cuando asumió Mauro Camoranesi, que solo duró 7 fechas (5 puntos de 21), que al igual que Ledesma, se marchó luego de una derrota en casa contra Huracán. Siguió con Pedro Troglio, quien fue el que más duró, de mediados de 2016 a inicios de 2017 (25 PJ), sin embargo, la irregularidad, con dos derrotas seguidas a principios del año pasado, lo hicieron dar un paso al costado, sumado a su oferta de dirigir a Universitario de Perú, la cual aceptó. Entonces, siguió Facundo Sava, DT joven y ya con un paso por Racing Club, pero ni siquiera terminó el torneo de 2017, ya que ganó dos partidos de once. La gente pedía un entrenador con experiencia, que saque puntos, conocido y querido: quién mejor que Ricardo Caruso Lombardi, famoso por salvar a varios equipos del descenso y gestor de la histórica campaña de 2004/05. No obstante, Richard no fue lo que esperaba: ganó tres partidos de 15, armó un plantel con 28 nombre nuevos (muchos de los cuales no jugaron ni un minuto de forma oficial) y dejó a Tigre con 8 puntos en las primeras 12 fechas de la Superliga pasada. Agarró Ledesma, y duró hasta el domingo. Mientras tanto, Tigre sigue perdiendo está a 11 puntos de la salvación, cuando faltan solo 19 fechas pensando en la permanencia.

Chance para Chimi

La pelota seguirá rodando, y este viernes, Tigre visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América, por la 7° fecha de la Superliga. El Rojo jugará con un equipo muy suplente, debido a que jugará Copa Libertadores la semana próxima, y dirigirá Juan Carlos Blengio como DT interino (como Fabián Castro en su momento). Chimi, que se hace cargo también de la Reserva, tendrá una oportunidad de demostrar su impronta, aunque sea en una fecha. Es un ídolo del club.

¿Quién viene?

Hay varios nombres en carpeta que no están trabajando ahora. Entre ellos, Pablo Lavallén, Américo Gallego y Néstor Gorosito (Pipo dirigió a Tigre entre 2012 y 2013, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana).

Mientras tanto, los rivales directos también cambiaron de entrenador en esta Superliga, pero solo se mudaron: Walter Coyette dejó San Martín de San Juan para hacerse cargo de San Martín de Tucumán y Rubén Forestello, que se marchó del Ciruja, ahora se hará cargo del Verdinegro (es decir, hubo un trueque entre ambos San Martín). Mario Sciacqua tomó la dirección técnica de Patronato.