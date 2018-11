Amor por los colores

Faltan pocos días para el clásico Tucumano, y eso se ve reflejado en las calles de dicha provincia, como así también en las redes sociales y todo ámbito en que convivan un 'Decano' y un 'Ciruja'. Sin dudas es un acontecimiento histórico para el 'jardín de la República'. Más allá de todos los 'condimentos' que presenta éste enfrentamiento deportivo; sobresale uno ante el resto, y es que Atlético Tucumán y San Martín, se verán las caras, por primera vez desde el cambio de formato en el fútbol argentino, allá por los 80'.

Desde VAVEL, nos propusimos el consultarle a hinchas de ambos clubes, por algunas cuestiones referidas a el gran partido del 1 de Diciembre en el Monumental José Fierro. Y como nuestra política, consta de darle lugar a todos y todas, seleccionamos una dama y un caballero por equipo y ésto fue lo que dijeron.

Entrevistas

'Guany' Guanuco; fanática de Atlético Tucumán, tiene 27 años, trabaja y vive en Villa 9 de Julio.

-"Recuerdo que era chica y veía a mi papá cortando papelitos; y yo le preguntaba, ¿a dónde vas?, y el me respondía la primera mentira que se le ocurría, para no decirme que iba al Monumental. No lo culpo, lamentablemente eran tiempos en que una mujer yendo a la cancha era mal visto, por ésas cuestiones del machismo; por suerte ésto cambió en absoluto. Además remarco que fue él (por su padre), quien me contagió ésta pasión, y siempre se lo voy a agradecer. El partido de Copa Argentina de 2013 es sin dudas el que más recuerdo. Hacía muchísimo calor aquella tarde; se jugaba en el Monumental, con dos hinchadas y terminamos ganando 3 a 1. Fue hermoso. Espero vivirlo como lo que es, una fiesta. Quiero compartir con mis amigos de 'La mala junta', ya sea comiendo o tomando algo antes de ir a la cancha, como hacemos cada fin de semana. También estar en la tribuna viendo el partido, cantando y mucho más. Como siempre deseo ganar; confío plenamente en éstos jugadores para hacerlo. Quiero que el hincha demuestre que se puede jugar un clásico en paz; con respeto. Y que todo el mundo disfrute de éste partido histórico".

Florencia Jiménez (en el centro de la foto); fanática de San Martín, tiene 20 años, es estudiante y vive en Villa Alem.

- "El lugar que ocupa San Martín en mí vida, es único, porque a pesar del momento en el que esté, yo siempre estoy ahí aguantando frío, lluvia o calor. Lo que hice por San Martín no lo hice por nadie, por eso siempre va a estar por encima de todo. Soy hincha desde los 9 o 10 años por mi viejo, nunca tuve la posibilidad de ir a la cancha con él, pero me hizo querer éstos colores. El clásico que más recuerdo fue en el 2016; un amistoso, con el 'santo' en el Federal A y Atlético recién ascendido a primera; tenía pocas expectativas sobre el partido, pero terminó con triunfo en ambas canchas; del 3-0 en el monumental no me olvido más! Este clásico lo espero con muchos nervios.. Quiero que gane el santo y que en cada casa y bar sea una fiesta. Deseo también que ambas hinchadas, sea cual sea el resultado, se comporten; no hay que olvidarnos que detrás de cada hincha, hay una familia que nos espera en casa. Del equipo espero que jueguen como hinchas y dejen todo en la cancha, sintiendo la camiseta que llevan puesta".

Emilio Campos; fanático de Atlético Tucumán, tiene 22 años, estudia un terciario y vive en Barrio Murga.

-"Atlético ocupa gran parte de mi vida y me emociona como nadie. Yo creo que el verdadero hincha que va alentar al equipo, no piensa en otra cosa que en, ¿Cuánto falta para volver a la cancha?; por lo menos es lo que me pasa siempre a mí. Supongo que soy hincha desde los 5 años, cuando mi viejo me compró un conjunto de camiseta y short; y ese mismo día me llevó a la cancha, allá por el año 2000. Fue increíble, y a esa casaca aún la conservo como lo más preciado de mi infancia. El clásico del 2013 que ganamos 3 a1 por Copa Argentina, es el que más recuerdo, incluso me acuerdo que hubo quien se fue antes (dice entre risas, chicaneando un poco a los primos de Ciudadela). Seguramente viviré ese día, compartiendo con mis amigos decanos de Barrio Murga; con unas latas frescas, esperando la hora del partido para ir en caravana al Monumental. Del equipo espero que juegue como lo venimos haciendo desde que empezó el campeonato; demostrando carácter y fútbol, por algo hoy estamos segundos a dos puntos del puntero. Ganar este clásico sería 'la frutilla del postre' para culminar un año maravilloso de mi querido Atletico Tucumán. Esperemos que las hinchadas sepan comportarse; y tanto en las inmediaciones al estadio, como en el resto de la ciudad; no haya incidentes y que todos podamos llegar sanos y salvos a casa; porque de eso se trata el fútbol. Pienso que tenemos que dar el ejemplo después de lo sucedido con el partido de Boca - River, que fue lamentable; y vivir esta fiesta en paz".

Elias Toledo; Fanático de San Martín, tiene 23 años, trabaja en una Maternidad, estudia Ciencias Económicas en la UNT y vive en San Andrés.

"San Martín en mi vida.. es todo. Admito que soy fanático y enfermo por el Santo. Gracias a Dios ahora estamos en primera pero recuerdo cuando estábamos en la 3ra categoría del fútbol argentino que iba a la cancha siempre, aún sabiendo que nos quedábamos un año más en esa categoría. La hice fanática a mi madre, y hoy en día me acompaña a ver los partidos. No recuerdo contra que rival fue la primera vez que fui, pero sé que fue cuando tenía cinco años, vi el primer tiempo y el segundo me quedé dormido (se le escapa una sonrisa). Pasaron un par de años y volví a ir a la cancha cuando se jugó un amistoso contra la reserva de Boca Juniors y desde ahí empecé a ir seguido a la Ciudadela. Agradezco a mi padre por heredarme esta pasión. Lamentablemente hubo pocos clásicos oficiales en la última década, ya que no coincidían los equipos en la misma categoría. Pero me quedo con el 2 a 0 en el Argentino A de 2005; con goles de Villalba y 'Chocolatin' Vera. También me gustaría destacar el clásico de la Copa Argentina 2013 que fue el último oficial. Fue mi primera vez yendo a un clásico de visitante. Lamentablemente se perdió, pero en las tribunas fue una linda fiesta. Una pena el desenlace con los violentos de siempre. Éste era uno de mis sueños, que ambos equipos jueguen el clásico en primera división. Va a ser algo histórico para la provincia. Viviré la previa, tranquilo. Me preocupa un poco el presente disparejo; pero creo que éstos son partidos especiales y puede pasar cualquier cosa, sin importar como vengan los dos equipos. Lo viviré con mucha intensidad, me pongo más nervioso mirando los partidos en casa, que en la cancha. No me gusta hablar de resultados, pero como todos los 'cirujas', confiamos en que los jugadores puedan dar el batacazo. Espero que los jugadores estén iluminados en éste partido. También que los hinchas de Atlético le demuestren al país que se puede organizar un clásico sin violencia. Confío en que todo será en paz y que la gente se portara bien en la cancha. Seguramente estaremos apoyando desde casa, comiendo un 'asadito' y tomando unas cervezas. Que sea una fiesta del fútbol y que algún día vuelvan los visitantes".

Más allá de los colores, todos coinciden en lo mismo; el clásico tucumano tiene que ser una fiesta sin violencia. Es hora de demostrar que se puede convivir en sociedad, con diferentes pensamientos y sentimientos.