Golpe duro

02/12/18 12:10 El amanecer del sábado se presentaba de un color gris intenso, y así fue como terminó el día para los hinchas de Atlético. Del lado contrario, todo fue distinto, la felicidad tiñó de colores alegres un presente que venía siendo irregular para el conjunto de Ciudadela.

El partido arrancó con mucha intensidad, ambos equipos intentaban apoderarse de la mitad de cancha; aunque las salidas eran diferentes, el local apelaba al pelotazo cruzado en busca de David Barbona y de Guillermo Acosta. Por su lado el visitante, intentaba jugar a raz del césped sin perder la paciencia. Transcurrían 9 minutos, y en un contraataque a los 'atropellos'; el 'Bebé' Acosta se llevó la pelota a pura velocidad y la adelantó en su carrera al área, forzando así que Lucas Acevedo (con pura torpeza), lo derribara y Rapallini cobrara penal sin dudarlo. Un minuto más tarde, Luis Miguel Rodríguez desde 'los nueve pasos' definió con mucha categoría, cruzando el remate; para colocar al 'decano' arriba en el marcador por 1 a 0. Delirio en el estadio.

El local se encontraba arriba en el marcador, casi desde el vestuario, pero lejos de ser positivo, pareció ser algo contraproducente para los dirigidos por Zielinski. Después del tanto del 'pulga', el local le cedió la pelota al 'Ciruja', que se hizo cargo de ésa responsabilidad y poco a poco comenzó a desplegar su juego. Cristian Lucchetti tuvo que intervenir en un par de 'mano a mano', y lo hizo bien. El visitante fue claro dominador del primer tiempo, pero aún en el cierre de dicha etapa, seguía estando abajo en el marcador.

Cayó la noche en Tucumán y con ella llegó el inicio del segundo tiempo; apenas dos minutos habían transcurrido y parecía que Atlético Tucumán había salido con todo. Un centro desde la derecha fue despejado por Acevedo, sólo unos metros fuera del área, donde anticipó 'pichi' Mercier cabeceando al lado izquierdo del área donde esperaba 'PR7', que sólo tuvo que cederla al medio para que Barbona la empuje y estampe el 2 a 0 en el clásico tucumano. El 'decano' otra vez 'madrugaba' a su rival.

Ganando por dos goles de diferencia, siendo local y habiéndole propinado un golpe muy duro en el inicio del segundo tiempo a su rival; parecía que el local iba a tomar las riendas del partido y trataría de cerrarlo. Lejos de hacer éso, el equipo de Zielinski siguió con la actitud pasiva de los primeros 45 minutos; San Martín por su lado no se permitió sentirse 'liquidado', y apenas 2 minutos después del tanto de Barbona, a través de un centro (en un tiro libre), por parte de 'Tino' Costa y un cabezazo al cual Cristian Lucchetti dió un flojo rebote al medio del área, Luciano Pons descontó. El encuentro ahora estaba 2 a 1.

El cronómetro marcaba 23 minutos de la etapa final; y en un lapso ínfimo (tan sólo 3 minutos), San Martín iba a revertir el resultado. Primero a través de Lucas Acevedo, luego de un preciso centro que lo encontró absolutamente solo y cabeceó abajo, colocando la pelota pegada al palo para el empate del partido. Y mientras la defensa de Atlético era un manojo de nervios e imprecisión, 'Tino' Costa de gran partido aprovechó un rebote de un 'Laucha' Lucchetti desconocido, para poner al 'santo' arriba en el marcador, por 3 a 2. Minutos fatales para el Decano.

Primera victoria para San Martín jugando de visitante en un clásico tucumano, en primera división.

De allí en más Atlético Tucumán intentó recomponerse, pero le fue imposible. San Martín había entendido como debía terminar el encuentro y el resultado no se movió. El arbitro pitó el final, y el visitante festejó a más no poder, no sólo el triunfo, sino también el hecho de salir momentáneamente de la zona de descenso. Por el lado local la desazón se apoderó de los jugadores y de los más de 35 mil fanáticos que coparon el estadio. A pesar de ésto el equipo de Zielinski se fue aplaudido en señal de apoyo y agradecimiento por todo lo vivido durante el 2018; pero ésta derrota indudablemente fue un golpe duro.

Una fiesta inimitable

Recibimiento brutal. Fuente: Extraída de Twitter.

A través de las redes sociales, amantes del fútbol de todas partes del mundo se hicieron eco, del brutal recibimiento de Atlético Tucumán; organizado por la comisión del hincha decano, que durante semanas vendió rifas y comida, además de recibir aportes económicos de parte de los fanáticos decanos para la compra de todo lo que hizo falta para la espectacular recepción al equipo.

Hasta el año que viene

El partido de anoche fue el último de 2018 para el conjunto de Ricardo Zielinski; que tendrá postergado su duelo ante Boca Juniors para 2019, debido a la reprogramación de la final de la Copa Libertadores para el domingo 9 de Diciembre. El plantel volverá a los trabajos de pretemporada el 3 de enero.