Colón tocó fondo en Florencio Varela

El Sabalero venía de 5 encuentros sin conocer la victoria, 4 empates y 1 derrota luego de lo que fue su último triunfo por 1 a 0 cuando recibió a River Plate en su estadio. El DT interino Fuertes durante la semana, dejó en claro con sus declaraciones que buscarían cerrar el año, y su ciclo al frente del plantel profesional, con una victoria de visitante que acomode mejor al rojinegro en la tabla de cara a la segunda parte del certamen local.

Para cumplir con su cometido, “El Bichi” realizó dos variantes en el 11 titular en relación al último encuentro. Dispuso el ingreso del juvenil Mateo Hernández en lugar del lesionado Leonardo Heredia y la salida de Tomás Chancalay para incorporar a la formación inicial a Gonzalo Bueno, un jugador que le da mayor recorrido por la banda izquierda para poder contener las escaladas del Halcón por ese sector.

Por el lado de Defensa y Justicia, el equipo comandado por Beccacece llegaba a este encuentro como escolta del líder Racing y desplegando mucho juego a una intensidad sofocante para los equipos que lo enfrentan. Es un gran mérito del club este presente del equipo que ha logrado un magnifico andar con mayoría de jugadores jóvenes que no eran tenidos en cuenta en sus clubes de origen y con futbolistas de la cantera.

En comparación al equipo que venía de empatar frente a Huracán, el DT tuvo que realizar una modificación obligada por lesión en la formación inicial. Matías Rojas le dejó su lugar al Juvenil de 18 años producto de las inferiores del Halcón Ignacio Aliseda.

Yendo al encuentro prácticamente fue un monólogo de Defensa que dominó el encuentro a su voluntad durante los 90 minutos. Colón esporádicamente se acercó al arco defendido por Ezequiel Unsain pero no llevó peligro de gol al local.

La apertura del marcador llegó a los 2’ de juego cuando luego de un tiro de esquina a favor del local, la defensa rojinegra saca de cabeza pero Ciro Rius captura el despeje en el borde del área grande y de volea coloca el balón contra un palo lejos del alcance del arquero Sabalero Leonardo Burián.

El segundo gol del encuentro se dio a los 29’ a través de Ignacio Aliseda, que después de una jugada sucia que tuvo varios rebotes en el área de Colón, se hizo de la pelota y definió al fondo de la red para decretar el 2 a 0 en el marcador, diferencia que reflejaba lo que se estaba viendo en cancha.

Luego el primer tiempo cayó en un bache futbolístico, Colón tomó posesión de la pelota pero nunca logró llegar con claridad al área de enfrente que era muy bien controlada por la defensa y mediocampo del Halcón.

Ambos equipos se fueron al descanso, el Sabalero con la necesidad imperiosa de descontar lo antes posible y el equipo de Varela con la tranquilidad de estar dominando el trámite del juego.

Colón salió a disputar los segundos 45’ sin la presencia de su entrenador en el banquillo ya que Esteban Fuertes tuvo una dura discusión en el túnel de los vestuarios, antes de salir con sus jugadores al campo de juego, con el árbitro debutante en Superliga Yamil Possi y éste decidió expulsarlo del encuentro.

Los rojinegros fueron en busca del descuento más por inercia que por ideas de ataque pero nuevamente no pudo hilvanar juego en ofensiva y Defensa se sentía cómodo esperando.

Defensa y Justicia se encontró con el tanto definitivo en el marcador a los 78’ cuando Gastón Togni se escapó por izquierda y remató cruzado ante la salida de Burián, que nada pudo hacer para evitar la goleada recibida por su equipo.

Así se definió el pleito, Colón no pudo en ningún momento incomodar a su par de Varela y el local manejó el juego a gusto y placer.

A la hora de armar un podio se hace difícil elegir a un jugador que se destaque del resto ya que el nivel de todos los futbolistas fue sobresaliente y es por esto que esta vez “el jugador del partido” fue el equipo con su buen funcionamiento logrado de la mano del excelente trabajo que está realizando Sebastián Beccacece.

Muy pobre cosecha de puntos en esta primera mitad de Superliga para este plantel de Colón, del que se esperaba un salto de calidad para este torneo y que dejó mucho que desear, no solo desde los resultados sino también desde el juego, comportamiento y compromiso de algunos futbolistas para afrontar una competición que fue prácticamente la única que disputó el Sabalero en el segundo semestre del año.

Algunas declaraciones de los protagonistas post partido

"Muchas veces la comodidad juega una mala pasada. Los dirigentes deben evaluar quién debe seguir y quién no, porque eso quedó claro hoy". Esteban Fuertes hablando sobre el rendimiento de los futbolistas. Y amplió: "Hay que armar un plantel donde haya competencia. Los jugadores cuando se sienten titulares indiscutidos a veces les juega una mala pasada". Sobre su interinato dijo: "Vine a dar una mano, no sé si lo hice bien o mal. Pero yo quería dar una mano". Al referirse sobre el partido declaró: "Jugamos un muy mal partido, no le encontramos la vuelta nunca".

Guillermo Ortiz dio su balance del equipo en el año: "El 2018 fue positivo. Teníamos todas las expectativas en la Copa Argentina y la Sudamericana. Cambiar de entrenador fue un golpe duro pero nosotros nos tenemos que hacer cargo adentro de la cancha". También fue crítico con el rendimiento actual: "Venimos de varios traspié seguidos. Tuvimos un bajón en el último mes y nunca pudimos encontrarle el ritmo de lo que viene haciendo Colón en los últimos años". Sobre el partido dijo: "El planteo era bueno, pero cuando andas mal estas cosas pasan".