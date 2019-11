Scaloni: "Imaginamos un partido muy duro, hasta más difícil que el de Brasil"

Lionel Scaloni arribó está tarde a Tel Aviv, Israel, junto a la ​Selección Argentina de fútbol para enfrentar a su par de Uruguay, mañana desde las 16.15 horas.

El técnico prefirió no dar los nombres de los once titulares ya que hay varios jugadores cansados tras el duelo contra Brasil. "No, no tengo confirmado el equipo. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos todavía algunos achaques y estamos muy cercanos de ver cómo terminan de recuperarse algunos. En principio no va haber grandes variantes con respecto a lo que vinimos haciendo", explicó.

Consultado sobre quiénes son los que padecen molestias, señaló: "Molestias no. Están cansados, es lo normal del partido difícil y competitivo que tuvimos. Nos tomaremos medio día más, algunos jugadores ya saben quiénes van a jugar y el resto, esperar a ver si están de la mejor manera. Me gustaría sacar un equipo bastante fresco, que estén cien por cien en la condición física".

Acerca de la presencia o ausencia de Lionel Messi y Sergio Agüero en la delantera Albiceleste, Scaloni confirmó: "Messi, sí juega. Agüero también. La idea es más o menos lo mismo. No me atrevo a confirmar mucho más porque mañana va ser un día importante porque se cumplen 48 horas del partido anterior y el espero que el que esté bien me lo diga y poner en la cancha al mejor equipo".

También sostuvo que su valoración de Uruguay es la máxima. "Jugamos con una de las mejores selecciones del mundo que tiene una mezcla de juventud y experiencia de primer nivel, que no ha perdido este año, que ya sabemos la peligrosidad que tiene", afiirmó.

Y agregó que es un fiel admirador de la idiosincrasia del futbolista uruguayo: " Yo tengo muchos amigos que son de allí y a su entrenador (Óscar Washington Tabarez) lo admiro".

El DT argentino comparó que "el camino que estamos teniendo con nuestra Selección es un poco lo que ellos iniciaron algunos años atrás".

"La manera de ver el fútbol y el sentido de pertenencia, nosotros también lo tenemos. Creemos que esa es la manera de intentar, de hacer algo lindo en la Argentina", reflexionó.

En cuanto a como será el partido de este lunes frente a la Celeste, expresó: "Imaginamos un partido difícil, muy duro, a nivel de Brasil, hasta en ciertos aspectos más difícil. Ellos tienen dos formas claras de jugar que si lo deciden hacer con los 2 delanteros, es una y si juegan con un delantero con dos bandas, es otra. Tomamos nuestros recaudos pero siempre pensando en qué es lo mejor para nosotros".

Luego del encuentro en Tel Aviv, la Selección Argentina pasará tres meses sin competencia hasta el mes de marzo de 2020 cuando inicien las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Ante la pregunta de si esa lista de convocados tendrá variantes con respecto a la última de este año, Scaloni aseguró que "no diferirá mucho. En cuanto a los jugadores, sí. A mí me gustaría ver a algunos que no vimos contra Brasil y dependerá mucho de la evolución de los más cansados. El próximo partido con Uruguay no es ideal para probar pero nos podemos tomar el atrevimiento y darle a algún jugador un encuentro tan importante. Ojalá salga bien".

Tiempo de balance

El clásico rioplatense del lunes cerrará la tanda de 15 partidos para el entrenador este año. Con 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, considera que "el balance es positivo".

"La Copa América me hubiera gustado terminar de la mejor manera. Terminamos bien pero no como queríamos. Fue positivo. Hemos intentado sumarle muchos jugadores a la Selección, otros quedaron en el camino", analizó.

"Creo que conformamos una buena base mezclada con algunos jugadores que le han dado bastante a esta camiseta. De cara a lo que viene, es positivo", argumentó.

Por otra parte habló de sus sensaciones al llegar a Israel y de cómo percibió esta última gira.

"Llegar al hotel y que la gente esté cantando canciones de Argentina, la verdad que siempre es bien recibido. La Selección donde va siempre tiene admiración. Estoy contento por ese recibimiento y por brindar un buen partido que es lo más importante", declaró.

Indagado por la prensa uruguaya sobre si jugará con tres jugadores en el medio campo o 3 en la delantera, el DT dijo no estar convencido. "Si lo digo, le estaría dando una pequeña ventaja al Maestro (Tabarez) que sabe un poco más que yo. Podemos jugar de las dos maneras. Seguramente, tengamos esas dos variantes en la cabeza. Lo importante es que los jugadores sepan lo que tienen que hacer mañana", sostuvo.

"Cuánto más fuertes los rivales, mejor. Después, donde se juegue para nosotros es secundario. Siempre es importante jugar contra grandes selecciones. Así que estamos satisfechos", cerró.