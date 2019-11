Entrevista. Walter Perazzo: "Hoy se juegan la vida contra Temperley porque somos el equipo que viene arrasando de abajo"

Walter Perazzo es el artífice de este gran momento que atraviesa el Club Atlético Temperley. Asumió en la fecha 7, tras un mal andar del equipo dirigido por Cristian Aldirico. Y generó un cambio de 180 grados: 19 puntos obtenidos sobre 21, siete partidos invicto y una racha de cinco encuentros ganados al hilo, cosa que no pasaba desde 1999.

El ex jugador de San Lorenzo dialogó en exclusiva con Temperley VAVEL. En la previa del encuentro contra Atlanta, puntero de la Zona 1, el entrenador habló sobre si se considera alguien apto para afrontar los "momentos de crisis" en los clubes que le tocó, qué cambió para generar este presente en el Gasolero, el partido contra el Bohemio y lo que considera el éxito en su profesión.

- ¿Se considera un técnico "salva equipos"?

- Por lo general a los técnicos los llaman porque el equipo tiene algún tipo de problema: de resultados, de juego. Es muy raro que te llamen porque un técnico le fue muy bien y se fue a otro lugar mejor. El 90% es por alguna crisis. Me ha tocado dirigir equipos como Aldosivi y Olimpo que estaban a seis fechas de terminar el torneo y ya estaban casi descendidos. Con Aldosivi nos tocaron los cinco grandes en esas fechas, pero perdimos solo con Boca y River, a San Lorenzo le ganamos y empatamos los otros dos. Me he acostumbrado a armar equipos en el Nacional B y pelear por el ascenso. Con Chicago estuvimos ahí hasta la última fecha, acá nos acomodamos. Me están llamando para este tipo de casos, aparentemente ven una solución en mí en estas situaciones.

- ¿Cómo cambió la mentalidad del plantel?

- Soy un tipo positivo, pero si me decías que de 21 puntos íbamos a sacar 19 era mucho pedir. La mentalidad cambia porque antes cambiaron otras cosas: costumbres, formas de jugar, sistema táctico, el estilo, y eso nos trajo buenos resultados que te hacen cambiar la cabeza. A veces viene la mala, y empezás a perder, y en otras toca la buena. Pero primero hubo cambios desde adentro hacia afuera y eso se ve reflejado en los resultados.

- Cuando recién asumió había declarado que su objetivo era "enderezar el andar del equipo y terminar en el pelotón de arriba a fin de año". Lo logró.

- Lo primero que dije cuando asumí fue: tenemos que dejar de perder, tenemos que dejar que nos hagan tantos goles, porque en seis partidos tenían diez goles, y después vamos poniendo metas a corto plazo, que eran ganar y buscar objetivos como la Copa Argentina. El equipo ha hecho un cambio radical de adentro hacia a fuera y mejoró el estado de ánimo, mejoró la cabeza, los rivales te respetan más, hoy se juegan la vida contra Temperley porque somos el equipo que viene arrasando de abajo.

- ¿Cómo se prepara el partido contra el puntero?

- Yo digo que son los partidos más lindos para jugar y en la parte que me corresponde como cuerpo técnico es en el que menos necesitás incentivar, porque ya de por sí jugar con el primero genera eso. Es un partido que hay que prepararlo bien porque ellos juegan muy bien, para mí son uno de los mejores junto con San Martín de Tucumán. Son las pruebas que necesitamos para dar un paso más.

- Es alguien que considera que los entrenadores tiene que apoyar en la parte psicológica a los jugadores, ¿cuánto de eso implementó acá?

- Creo que la parte psicológica es importante saber manejarla. Si bien no soy psicólogo, trato de leer o prestar atención a las cosas que tengan referencia a la parte emocional o mental. Después según los jugadores es dar el consejo justo, tocar la tecla justa y eso también te lo da la experiencia. Creo que hay personalidades y personalidades, pero me doy cuenta quién necesita una caricia y quién una sacudida. La clave está en decir las palabras justas en el momento justo y es algo que le doy mucha importancia y tiene que ver con el éxito o el fracaso de un equipo.

- Esta es la primera vez que asume en un plantel que no armó, ¿cuánto influye eso en un cuerpo técnico?

- Es la primera vez que me toca. Este desafío lo encaré poniendo a prueba una situación que para mí era nueva, y nosotros siempre vivimos de tener desafíos y son las cosas que te van permitiendo crecer. Si bien no elegí jugador por jugador, en el momento que me llamaron miré el plantel que tenían, y era uno que a la distancia me sedujo. Me han llamado de otros equipos y no agarré porque no me gustaba el plantel que tenía. Eso me llevó a aceptar la propuesta de trabajo. El miedo o las dudas eran esas, como va a reaccionar un jugador que yo no traje y como se adapta a lo que yo quiero, porque quizás no son jugadores que se lo que me pueden dar. La verdad que me encontré con una grata sorpresa, primero porque las características que tienen se adaptan a lo que yo pretendo de un equipo, y me ayudó y a ellos los hizo tener un rendimiento inmediato, porque tienen las cualidades para hacerlo. Por otro lado, creo que ellos estaban esperando que venga alguien que les pida lo que yo les pedí, por eso hubo conexión inmediata. Ganar el primer partido empuja mucho más.

- ¿Por qué considera que es difícil sostener un proyecto en la actualidad?

- El éxito en esta profesión es tener continuidad y un proyecto. El proyecto te tiene que llevar al éxito, y no el éxito al proyecto, y acá estamos un poco así: primero tenés que tener éxito para poder armar un proyecto. Lo que hay que hacer es un proyecto, sostenerlo y a la larga lo terminás solucionando. Acá no hay tiempo de revancha, tenés una prueba, te va mal y te echan. No hay tiempo de mejorarlo, porque en seis partidos te fue mal y te vas, y tal vez necesitabas doce partidos. La sociedad también no sé hasta qué punto está preparada, porque con el tiempo se empieza a desgastar la relación y salen las partes negativas. Está todo agarrado con pinzas.