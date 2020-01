Entrevista. Gastón Aguirre: "La idea será tratar de plasmar una idea de juego como la de la Primera División, pero va a ser exigente para revertir lo que pasó el primer semestre"

Llegó el día en el cual Gastón Aguirre empezó a trabajar como técnico de la Reserva del "Gasolero". Muy intensivo y exigente se lo pudo ver al ex jugador de Temperley, quién tendrá una ardua tarea, que será lograr que el equipo salga del fondo de la tabla en esta segunda parte del campeonato que tendrá inicio el 18 de febrero.

Junto con Fabián Salvatierra como ayudante técnico, Pablo Nievas, entrenador de arqueros y Gabriel Tomasone, preparador físico, empezó este nuevo camino que lo tiene una vez más como participe de la historia del "Cele".

Una vez finalizado el entrenamiento, el "Tonga" se acercó a hablar con el Staff de VAVEL.

- ¿Cómo viviste este primer día de la pretemporada? ¿Cómo viste a los chicos?

- Bien, con muchas ganas, hay un proyecto por delante, recién nos estamos conociendo. Pero vamos a hacer algo exigente para que los chicos empiecen a sentir lo que es llegar a Primera, que estén preparados para cuando Walter Perazzo los necesite y que puedan hacer un buen papel.

- ¿Cuales son tus expectativas y objetivos para esta segunda parte del campeonato?

- El logro nuestro es que los chicos entiendan que están a un paso de jugar en Primera División, no hay más satisfacción que esa, después los logros deportivos van a llegar de la mano con que los chicos se convenzan de que están a un paso de lograr el sueño de cada uno. Esperamos lograr sacar lo mejor de cada uno, de que los chicos se comprometan a dar todo por el club y que den lo mejor para llevar a las inferiores a lo más alto.

- ¿Cómo será esta pretemporada?

- Van a ser 6 semanas las que tenemos, ya cerramos 5 amistosos, en donde la idea será tratar de plasmar una idea de juego como juega Primera División, para que los chicos entiendan como se juega. Pero va a ser exigente para revertir lo que pasó el primer semestre, sabemos que estamos en una posición en la tabla, que no nos gusta vernos, por eso hay que conseguir resultados para empezar a salir un poquito.

- Venías a ver a la Reserva cuando jugaba de local, ¿conocías a alguno de los chicos?

- No los conocía, sé que hay buen material, el semestre pasado no había algo armado como Reserva, se armaba a los últimos días. Hay que seguir sumando, siempre se puede un poquito más, hay buenos jugadores, el club tiene buenas inferiores y hay que proyectar para que lleguen a Primera. Nosotros vamos a dar ese sentido de pertenencia de que estamos defendiendo una camiseta muy importante del fútbol argentino, en mi caso que soy hincha del club, ojalá que los chicos puedan compartir mi pasión y saber que cuando entras a la cancha estas defendiendo no solo un escudo, sino el sentimiento de muchos hinchas.

- Antes se entrenaba un día solo en la semana, ¿se vienen cambios?

- Si si, vamos a plasmar la idea de juego de Walter Perazzo, vamos a ir copiando lo que hacen ellos y vamos a ir sacando jugadores para que lleguen a Primera.

- ¿Tuviste una charla con Walter Perazzo?

- Tuvimos una charla, le dijimos que vamos a ir de la mano de él porque queremos que los jugadores sepan que si el necesita alguno, los va a tener preparados para jugar en Primera división.

- ¿Pensabas que se te iba dar así de rápido tu vuelta a Temperley como entrenador?

- No pensé, todavía no rescindí contrato con San Martín de Burzaco si quiera, todavía me siguen diciendo que vuelva a jugar los últimos 6 meses, pero ya asumí el compromiso con los chicos, de disfrutar lo que es esta pasión, para mi es todo nuevo, tengo que aprender muchas cosas, pero el día a día me va a ir llevando y de la mano de mi cuerpo técnico que son más experimentados, me van a ayudar también. Espero que se de todo como espero, de poder fomentar a los chicos para que lleguen a primera, la mejor satisfacción es la de trabar en el club del cual vos sos hincha.