Mauro González: "Nosotros hicimos un buen partido, es lo único que rescato"

El ya asentado como titular en el equipo, fue quien además marcó un verdadero golazo y marcó el único tanto del "Gasolero". Sin embargo, ese gol no valió para llevarse los tres puntos, ya que sobre el final Aldo Araujo decretó el empate final.

Más allá del resultado, hubo algunas jugadas polémicas, entre una de ellas la de Nicolás Messiniti, que el árbitro marcó offside, sobre esto se refirió Mauro González: "No vi la jugada, no se si fue offside, pero no quiero hablar de eso, creo que nosotros hicimos un buen partido, es lo único que rescato, faltan muchas fechas por delante, hay que seguir trabajando".

De a momentos, el partido se puso chivo, ambos equipos buscaban el roce permanente, lo cual hacía que los jugadores confronten entre ellos: "Yo estaba amonestado, los jugadores de Chicago me vinieron a buscar a mi, yo no entraba en ese juego, fui inteligente en ese sentido, trate de hacer mi juego. Me condicionó la amarilla y tuve que salir por eso, pero más que nada porque me buscaban", exclamó el ex jugador de Boca Juniors, entre otros tantos equipos.

Hablando de condiciones, opinó sobre la alta temperatura que se vivió en esta tarde en Buenos Aires: "El calor es para los dos, a la hora de jugar no importa si hace calor o frío, a los dos nos perjudica y nos favorece, pero creo que eso no tuvo nada que ver".