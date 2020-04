Un guatemalteco que tuvo su paso por el "Tomba" y hoy triunfa en su país

Hace un tiempo atrás, Godoy Cruz miraba hacia Centroamérica seguido y ante el buen antecedente de Armando Cooper (nacido en Panamá) llegaba otra joven promesa, se trataba de José Gálvez, el nacido en Guatemala dialogó mano a mano con Vavel Argentina donde contó su pasado por la Bodega, recordando anécdotas y su presente que lo tiene triunfando en su país.

- ¿Cómo describirías tu paso por Godoy Cruz?

- Creo que mi paso por el club fue bastante positivo pese a no haber logrado el objetivo de debutar en Primera División con la camiseta del "Tomba". Fue positivo porque me ayudó a crecer en mi formación como futbolista, fueron muy buenos conmigo y encontré muy buena calidad humana. No solo en lo futbolístico sino que también adquirí madurez ya que viví en un departamento con dos amigos y eso me ayudó bastante también.

- ¿A qué crees que se debe el hecho de que no hayas tenido la posibilidad de debutar en Primera?

- La verdad que una respuesta concreta no tengo, pero siento que mi paso por Godoy Cruz se complicó porque yo ocupaba un cupo de extranjero y eso me limitó chances y, al ser de afuera, le quitaba un cupo a la Primera. Creo que eso fue una gran traba.

- Teniendo en cuenta eso ¿Te gustaría tener una segunda chance en Godoy Cruz?

- Si obvio, me encantaría. Dejé muchos amigos ahí, la pasé muy bien, estoy muy agradecido al club y uno siempre se queda con la espinita.

- A pesar de tu deseo de volver hoy se vuelve complicado debido a que se desconoce cuando se retomarán las actividades debido al Covid-19, ¿cómo atraviesa Guatemala esta situación?

- Si es una pena lo que está pasando en el mundo, pero gracias a Dios acá en Guatemala se tomaron buenas medidas (como el toque de queda o el cierre de la entrada y salida del país). Está medio controlada la situación pero no deja de preocupar.

- Siguiendo por las vías de la actualidad, ¿cuál es tu opinión acerca de los numerosos reclamos que se les hace a los futbolistas para que donen parte de sus sueldos?

- Pues creo ese tema es complicado porque uno se tiene que poner en el lugar del otro. Está el caso de Tevez que tuvo carrera por Europa y China, el podría haber invertido muy bien su dinero y por ahí el puede opinar eso. Pero también hay gente como yo que está pasando, o jugadores del fútbol argentino que no pueden hacer lo que él hace; eso es depende de la persona y de si tiene buen corazón además de los recursos.

- Retomando tu estadía en Godoy Cruz, me comentaste que tuviste buena compañía en el tiempo que jugaste en Mendoza ¿Posees diálogo con algunos de tus ex-compañeros?

- Si siempre se mantienen las amistades, siempre he dicho que las mejores amistades de la vida te las da el deporte porque en el fútbol uno comparte buenos y malos momentos. De Mendoza me llevo muy buenos amigos, también de los demás clubes que estuve, yo siempre les digo que acá tienen una casa y donde quedarse por si quieren venir algún día.

- ¿Tenés alguna anécdota curiosa que quieras compartir de tu estadía en Argentina?

- Tengo varias, pero la que más recuerdo es de mis primeros años en Argentina (cuando estaba en Estudiantes de la Plata) fuimos a la tienda a comprar algo con mis compañeros y yo tenía ganas de algo dulce, acá en mi país al dulce de leche se le dice de una forma particular y cuando pedí los alfajores todos se me quedando mirando (cuenta entre risas). Ya después me contaron el significado en Argentina de cómo se dice dulce de leche en mi país.

- ¿Has estado siguiendo las campañas de Godoy Cruz?

- Si lo he estado siguiendo, pero no te voy a mentir tampoco he visto todos los partidos ya que acá hay 3 horas menos, el horario me complica y por ahí nuestras horas de juego coinciden. Pero si, cuando tengo la oportunidad y tengo el tiempo libre trato de verlo porque estoy muy agradecido con el club y siento que agarré cariño.

- ¿Qué opinás del presente que vive el club estando en la lucha por la permanencia de la categoría?

- Yo creo que el fútbol es así, es de rachas. Un día estás arriba y la gente te ama y uno estás abajo y ya no te quiere nadie, pero yo se que con la calidad humana que hay en el club y con los jugadores que hay puede salir de este momento fácilmente.

Ping Pong

- El mejor en tu puesto: Kevin de Bruyne.

- ¿Messi o Maradona? Messi.

- ¿Champions League o Copa Libertadores? Champions.

- ¿Ganar jugando bien o con ganar alcanza? Ganar jugando bien.

- Jugador más difícil al que te tocó enfrentar: Ezequiel Barco.

- Un ídolo de tu infancia: Zinedine Zidane.

- José Gálvez es: un luchador.

Ficha Personal

Nombre: José Gálvez.

Apodo: Tito.

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1999.

Edad: 20 años.

Posición: Volante creativo.

Carrera como jugador

Estudiantes de la Plata: 2015-2017

Huracán de San Rafael: 2017-2018

Godoy Cruz: 2018-2019

Antigua Guatemala Fútbol Club: 2019-Actualidad