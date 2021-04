El cervecero llega sobrio

Para comenzar, hay que remarcar el amplio plantel que tiene el conjunto cervecero con varios jugadores de experiencia y un delantero que es jerarquía pura. Este delantero, claramente, es Mariano “tanque” Pavone. Estudiantes, Vélez, River, Racing, Betis, Cruz Azul y varios equipos más componen la carrera de un jugador que es sinónimo de gol y de mañas.



El conjunto cervero tiene a Facundo Sava en el banco de suplentes como DT y que, por lo mostrado, se adapta al rival y prioriza un orden defensivo para luego contragolpear o buscar la segunda pelota. Los encuentros y sus resultados remarcan esto que mencionamos: 1-0 vs Riestra; 0-1 vs Gimnasia (M) y 2-0 vs Estudiantes (RC). 3 goles en 3 encuentros y tan solo recibió un tanto ante Gimnasia “por error” ya que, Cristian Llama buscó un cambio de frente y terminó siendo un tiro al arco desde mitad de cancha. Además, en estos 3 encuentros son pocas las situaciones claras que tuvo el rival ante Quilmes.



Alguno de los jugadores que tiene dentro de su plantel: Pier Barrios, Ricardo Moreira, David Drocco, Oscar Sainz, Emanuel Moreno, Fernando Luna, Mariano Barbieri y Mariano Pavone. También ausencias como Rodrigo Saracho y Adrián Calello. Luego tiene varias apariciones interesantes como el caso del carrilero/lateral derecho Martín Ortega, Jonás Acevedo, Esteban Glellel y Tomás Blanco.



Probable formación: Glellel; Barrios, Moreira, García Basso; Ortega, Drocco, Bottari, Bindela; Acevedo; Pavone y Barbieri.