El “Bicho” tropezó en Santa Fe

El “Bicho” fue superado por la mínima por un “Tatengue” que encontró el gol muy rápido y que el resto del partido se limitó a defender y aguantar la ventaja. Con el regreso de Elías Gómez a la titularidad y la ausencia de Gabriel Hauche en el primer equipo, Argentinos no levanta cabeza y sigue sin poder lastimar en sus llegadas.

La primera llegada del partido fue el gol: Elías Gómez cometió un penal sonso en el minuto 3 y Nicolás Cordero fue quien lo cambió por el gol poniendo a Unión arriba en el marcador. El resto de la primera mitad fueron intentos de la visita de igualarlo, pero ninguna tuvo éxito, el equipo no hacía pie y no le encontraba la vuelta al planteo defensivo y cerrado del dueño de casa. Con el dominio de la pelota, el conjunto de Gabriel Milito no supo gestionarla bien y todos sus ataques terminaban en la nada mientras que las contras del “Tatengue” atentaban con el 2-0. Si bien Argentinos tenía las herramientas para marcar, todas sus intenciones no se encaminaban al 1-1, llegadas débiles, remates imprecisos y falta de profundidad en el último tercio.

En el complemento salió con otro ímpetu, pero la pelota seguía sin entrar, la diferencia cada vez era mayor pero el 1-0 no cambiaba y la visita comenzaba a desesperarse. Milito comenzó con las modificaciones, pero desde el banco no llegó ninguna salvación. La formación firme y sólida se rompió y apostó a un arrebato que logre vencer la valla de Sebastián Moyano. Gran trabajo de la zaga defensiva de Unión que supo cómo contener al intenso y sacrificado equipo de la Paternal.

Otra caída del “Bicho” y con esta llega a la tercera del campeonato con la particularidad que en todas domino desde la posesión y desde los remates. Todo apunta a que habrá que mejorar la eficacia y la gestión de los ataques ya que es el segundo equipo del campeonato con más posesión con un 60.75% solo por debajo de River pero está antepenúltimo en ocasiones de gol con 80 intentos y 23 remates efectivos solo por encima de San Lorenzo y Boca. Argentinos cierra la jornada 9 en la décimo segunda posición con nueve unidades.

Síntesis

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Franco Calderón, Emanuel Benítez, Claudio Corvalán; Federico Vera, Juan Nardoni, Ezequiel Cañete, Lucas Esquivel; Marco Borgnino, Nicolás Cordero y Kevin Zenon. DT: Juan Azconzabal.

Argentinos Juniors: Lucas Chávez; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Jonatán Gómez, Franco Moyano, Gabriel Carabajal, Elías Gómez, Gabriel Florentín; Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Goles: en el Primer Tiempo: en el 3’ Nicolás Cordero (UNI).

Cambios: en el Segundo Tiempo: en el 1’ Enzo Roldán por Kevin Zenón y Mauro Pittón por Juan Nardoni (UNI), en el 16’ Gabriel Hauche por Gabriel Carabajal, Lautaro Ovando por Elías Gómez y Mateo Coronel por Gabriel Florentín (ARG), en el 24’ Gastón González por Lucas Esquivel (UNI), en el 35’ Luciano Gómez por Kevin Mac Allister (ARG), en el 38’ Juan Manuel García por Nicolás Cordero y Dylan Gissi por Marco Borgnino (UNI).

Amonestados: en el Segundo Tiempo: en el 15’ Marco Borgnino (UNI)

Expulsados: NO HUBO

Estadio: 15 de Abril